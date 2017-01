POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.01.2017

Aulendorf (ots) - Räuberischer Diebstahl

Beim Versuch vor dem Ladendetektiv zu flüchten, trat und schlug ein entdeckter Ladendieb am Freitagnachmittag in Aulendorf um sich. Ein 40-jähriger Mann wurde gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Poststraße durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrfach Waren in seine Jacke steckte. Als der Mann an der Kasse lediglich ein Brötchen bezahlte, wurde er vor Verlassen des Geschäfts durch den Detektiv angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug und trat der 40-Jährige um sich. Dem Detektiv kamen zwei Kunden sowie ein Mitarbeiter des Supermarkts zu Hilfe. In dem anschließenden Handgemenge wurde der Detektiv sowie einer der Kunden durch Schläge des renitenten 40-Jährigen leicht verletzt. Letztendlich konnte der 40-Jährige überwältigt werden. Der Täter wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung des Straftäters konnten Waren im Wert von etwa 80 Euro aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde am Samstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Polizeihauptkommissar Benno Leibfarth, Telefon 07531/995-3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell