POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.01.2017

Weingarten (ots) - Räuberischer Diebstahl

Ein zunächst geflüchteter Ladendieb konnte am Freitagabend in Weingarten festgenommen werden. Ein 23-jähriger Mann wurde gegen 18.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Karlstraße durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er zunächst Elektroartikel im Wert von etwa 100 Euro einsteckte und an der Kasse nicht bezahlte. Als der Ladendetektiv den 23-jährigen hierauf ansprach, stieß der Mann den Detektiv zur Seite und flüchtete. Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnte der 23-Jährige im Bereich der Abt-Hyller-Straße festgenommen werden. Der alkoholisierte Beschuldigte beleidigte hierbei die eingesetzten Polizeibeamten. Der wohnsitzlose Mann wurde am Samstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

