POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Verkehrsunfall

Etwa 5.500 Euro Blechschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Sigmaringer Straße. Ein 84-Jähriger bog mit seinem Pkw von einem Parkplatz kommend in die Sigmaringer Straße ein, übersah einen von links herannahenden 62-Jährigen und kollidierte mit dessen Pkw.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 09.00 Uhr an einem Zaun in der Steinbeisstraße. Dort beobachteten Zeugen, wie er zuerst bei einer Firma Waren ausgeliefert hatte und dann beim Wenden den Zaun streifte. Anschließend stieg der Fahrer aus dem Lkw aus, sah sich den entstandenen Schaden an und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davon. Der Fahrzeuglenker konnte von der Polizei mit Hilfe der Zeugenaussagen ermittelt werden.

Bad Saulgau

Diebstahl

Diebesgut im Wert von 325 Euro entdeckten Polizisten am Donnerstag gegen 18.00 Uhr bei drei Männern im Alter von 25 bis 27 Jahren während einer Kontrolle. Die Ware, wie von den Etiketten zu entnehmen war, stammte aus zwei Geschäften des nahegelegenen Einkaufzentrums. Das Trio, welches sich wegen Diebstahl verantworten muss, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bad Saulgau - Herbertingen

Unfallflucht

Sachschaden von zirka 2.500 Euro entstand am Donnerstag gegen 05.15 Uhr bei einer Verkehrsunfallflucht auf der B 32. Eine 22-Jährige fuhr mit einem Pkw BMW von Herbertingen in Richtung Bad Saulgau, wo ihr auf Höhe des "Schönhaldenhofes" ein weißer Transporter auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die junge Frau wich dem Transporter aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, prallte deswegen jedoch gegen eine Leitplanke. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem weißen Transporter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Herbertingen

Polizeieinsatz

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein junger Erwachsener in Herbertingen aus, der Suizidabsichten geäußert haben soll. Bekannte des Mannes teilten der Polizei mit, dass dieser gedroht habe, sich mit einer Waffe umzubringen und möglicherweise auch anderen etwas antun könnte. Nachdem das Wohnhaus durch Beamte abgesperrt und der Mann von der Polizei angesprochen worden war, übergab dieser freiwillig eine Softairwaffe, welche er in einem Rucksack aufbewahrt hatte, und ließ sich in Gewahrsam nehmen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er in ärztliche Behandlung kam. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 09.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 zwischen Mengen und Rulfingen, wo ein 40-Jähriger mit einem VW Transporter samt Anhänger in Richtung Rulfingen fuhr. Dieser wurde zu Beginn einer übersichtlichen Wegstrecke trotz Gegenverkehr von drei Pkw überholt. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs schnitt aufgrund des entgegenkommenden Lkw beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur den Überholten. Dieser musste deswegen bremsen, geriet mit seinem Gespann ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der unbekannte Überholende als auch der entgegenkommende Lkw-Lenker fuhren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Ein später hinzukommender, unbeteiligter Audi-Fahrer bot dem Verunfallten an, dessen Transporter mit einem Spanngurt aus dem Straßengraben zu ziehen. Dieser war für die Last aber nicht ausgelegt, riss deshalb und zerstörte die Heckscheibe des Audis. Durch einen Unimog konnte der Transporter schließlich mit seinem Anhänger geborgen werden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Einen Blechschaden von über hundert Euro verursachte ein Unbekannter in der Zeit von Montag 15.00 Uhr bis Mittwoch 08.00 Uhr an einem in der Straße "Zum Eichberg" Höhe Hausnummer acht geparkten Pkw Renault. Der Unbekannte streifte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Twingo vorne links und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, mitzuteilen.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 08.00 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Otterswanger Straße. Ein 52-Jähriger fuhr vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines Vorrausfahrenden auf. Verletzt wurde dabei niemand, es blieb beim Blechschaden.

Pfullendorf

Täterermittlung

Umfangreiche Ermittlungen zu den bereits berichteten Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Pfullendorf führten jetzt zu drei jugendlichen Tatverdächtigen. Das Trio, welches mit blauer und schwarzer Farbe am Freitag, den 13.01.2017 am Parkhaus in der Uttengasse sowie an vier weiteren Gebäudefassaden eine Schadenssumme von nahezu 5.000 Euro verursachte, muss sich nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten. Zu den Farbschmierereien am Wasserturm und an der Unterführung sowie die Sachbeschädigungen mit oranger Farbe sucht der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, immer noch dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können.

