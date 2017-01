POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfall beim Einparken

Friedrichshafen

Knapp 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 09.45 Uhr, als eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Mazda auf einem Parkplatz an der Ehlersstraße auf einen Stellplatz einfuhr und hierbei gegen einen auf dem Stellplatz nebenan geparkten Citroen stieß.

Vorfahrtunfall

Friedrichshafen

Ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr, bei dem ein mit seinem VW Polo von der Sonnenbergstraße auf die Henri-Dunant-Straße einbiegender 18-Jähriger die Vorfahrt einer 53-Jährigen missachtete und mit deren BMW Mini zusammenstieß.

Enkeltrick -bitte Zeugenaufruf-

Daisendorf

Eine ältere Frau bekam am Mittwochvormittag einen Telefonanruf in dem ihr Enkel, den sie an der Stimme zu erkennen glaubte, ihr gegenüber Geldnöte nach einem Immobilienkauf vorspiegelte. Die Geschädigte besorgte daraufhin den geforderten Betrag und übergab ihn am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Kapelle an eine Person, die vorgab das Geld für ihren Enkel entgegennehmen zu müssen. Bei einem Familiengespräch am Abend stellte sich heraus, dass das Geld an Betrüger übergeben wurde. Personenbeschreibung des Geldboten: Mann, ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, schwarz/graue wellige Haare, dunkler Teint, trug eine dunkle Steppjacke. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf die Person werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532 43443, gebeten.

Winterunfall

Owingen

Auf der Leitplanke zum Stehen kam eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Fiat 500, die am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr auf der abschüssigen Kreisstraße 7788 von Taisersdorf in Richtung Owingen fuhr. Im Auslauf der letzten Rechtskurve vor Owingen kam sie auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und kam schließlich auf dieser zum Stehen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und konnte selbst aus ihrem Fahrzeug gelangen, an ihrem Pkw entstand ca. 3.000 an der Leiteinrichtung ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Ca. 1.200 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, der am Donnerstag auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes an der Straße Heiligenbreite zwischen 16.10 und 16.25 Uhr gegen einen geparkten 5-BMW-Kombi fuhr. Der Verursacher verließ die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um eine Regulierung der verursachten Eindellung und des Lackschadens an der linken Seite des BMW zu kümmern. Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

Verkehrsschild entwendet -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Im Rahmen des Winterdienstes wurde am 27. Dezember 2016 bemerkt, dass das Verkehrszeichen "Fußgängerüberweg" und ein blaues rundes Verkehrszeichen mit einem weißen Pfeil (rechts vorbei), im Bereich des Fußgängerüberwegs auf der Frohsinnstraße in Höhe der Einmündung Langgasse, entwendet worden und nur noch die im Boden eingelassene Hülse mit Verschraubung übrig geblieben war. Aktuell konnte der Rohrrahmen um die Verkehrsschilder im Bereich der Einmündung Victor-Metzger- / Theodor-Hetzer-Straße im Gebüsch liegend aufgefunden werden. Beide Verkehrszeichen waren abmontiert worden und fehlen weiterhin. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 200 Euro. Das Lösen der stark angezogenen Verschraubung der Bodenhülse dürfte größeren Lärm in Form von Schlaggeräuschen verursacht haben, weshalb die Polizei mögliche Zeugen bittet sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Deggenhausertal

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend aus der Kirche in Untersiggingen eine neben der Eingangstüre aufgehängte Putte. Der mit Blattgold verzierte, handgeschnitzte hölzerne Sakralgegenstand in Form eines kindlichen Engelskopfs mit Flügeln hat einen Wert von ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 96200, gebeten.

