POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Fahrer von Klein-Lkw flüchtet

Beim Befahren des Gemeindeverbindungsweges von Adelsreute in Richtung Taldorf hat der unbekannte Lenker eines blauen Klein-Lkw (ähnlich Sprinter) am Donnerstagmorgen, gegen 07.25 Uhr, den Mazda CX5 einer entgegenkommenden 42-jährigen Frau gestreift und war anschließend einfach weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333.

Ravensburg

Geparkten Pkw angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, gegen einen auf dem Norma-Parkplatz in der Jahnstraße abgestellten VW Golf geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachaschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333.

Weingarten

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, an der Kreuzung Schussen-/Gartenstraße ereignete. eine 24-jährige Pkw-Lenkerin hatte mit ihrem Opel Corsa die Schussenstraße in Richtung Waldseer Straße befahren, als an der Kreuzung mit der Gartenstraße der Fahrer eines roten bzw. rötlichen Transporters von rechts kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr und die Vorfahrt der Autofahrerin missachtete. Diese prallte mit ihrem Pkw gegen die rechte Fahrzeugseite des Transporters, wodurch an ihrem Auto ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges, das auf der Seite mit zahlreichen Aufklebern versehen war, hielt nicht an, sondern fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Fahrer oder Transporter, der deutliche Unfallschäden aufweisen müsste, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, zu melden.

Weingarten

Versuchter Enkeltrick

In mindestens drei Fällen haben sich unbekannte Täter am Donnerstag bei älteren Personen im Raum Weingarten telefonisch gemeldet und sich als Verwandte oder Bekannte ausgegeben, die wegen einer Zwangsversteigerung oder anderen Gründen dringend eine größere Summe Bargeld benötigen. Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf die Betrugsmasche herein und es kam in keinem Fall zu einer Geldübergabe.

Weingarten

Brand in der Küche

Noch einmal glimpflich abgegangen ist ein Küchenbrand am Donnerstagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, in der Boschstraße. Eine Bewohnerin hatte eine Pfanne mit Fett auf dem Herd erhitzt und sich anschließend in einen anderen Raum begeben. Währenddessen begann das Fett in der Pfanne zu brennen und der Rauchmelder löste aufgrund der Rauchentwicklung aus. Aufgeschreckt durch den Alarm, bemerkte die Frau die Flammen und konnte diese noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen.

Berg

Nach Parkrempler davongefahren

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Mittwochnachmittag, 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 14.30 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Brunnenplatz 8 abgestellten BMW gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von nahezu 1.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug rot lackiert sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, entgegen.

Aulendorf

Vorfahrtsunfall

Als ein 66-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, von der Radgasse kommend in den Kreuzungsbereich mit der Eckstraße einfuhr, übersah er einen bevorrechtigten 52-jährigen Autofahrer und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Wilhemsdorf

Unachtsam Autotür geöffnet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Zußdorfer Straße. Eine 60-jährige Autofahrerin hatte zunächst eingeparkt und anschließend die Fahrertür ihres Pkw geöffnet, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 51-jährige Lenkerin eines Pkw, die sich von hinten genähert hatte, konnte nicht mehr abbremsen und prallte gegen die geöffnete Autotür.

Baienfurt

In Gaststätte eingebrochen

Etwa 250 Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 01.00 und 09.00 Uhr, beim Einbruch in eine Gaststätte am Marktplatz erbeutet. Der Unbekannte war auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude eingedrungen und hat einen Bedienungsgeldbeutel sowie drei Münzrollen entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges am Marktplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Porsche-Fahrer nötigt Lkw-Lenker

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Fahrer eines Porsche, der am Donnerstagvormittag, gegen 11.35 Uhr, einen 38-jährigen Lkw-Lenker mehrfach auf der A 96 ausbremste. Der Fahrer des Lkw hatte die Autobahn von Leutkirch kommend in Richtung Wangen befahren und kurz vor der Abfahrt Kißlegg einen vorausfahrenden Lastwagen überholt. Nachdem er anschließend wieder auf die rechte Fahrspur eingeschert war, setzte sich der Porsche-Fahrer vor den Lkw des 38-Jährigen und bremste diesen mehrfach auf 60 km/h herunter. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Pkw-Lenker, dessen Autokennzeichen bekannt ist, dauern an.

Leutkirch

Wegen Unachtsamkeit aufgefahren

Sachschaden von über 6.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L 318 entstanden. Der 28-jährige Lenker eines Pkw hatte die Landesstraße in Richtung Leutkirch befahren und bei Urlau zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 34-jähriger Autofahrer, der nach links in die Landstraße abbiegen wollte, wegen Gegenverkehrs anhalten musste. Während der direkt hinter dem 34-Jährigen befindliche Fahrer eines Verkaufswagens rechtzeitig zum Stehen kam, prallte der 28-Jährige auf dessen Fahrzeug, wodurch dieses noch auf den Pkw des 34-Jährigen geschoben wurde.

Wangen i.A.

Unfall auf der Autobahn

Zwei Verletzte und Sachschaden von 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.10 Uhr, auf der A 96 bei Wangen. Der 32-jährige Lenker eines Fiat hatte den rechten Fahrstreifen in Richtung Lindau befahren und zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord auf eine langsamer fahrende 32-jährige Autofahrerin aufgeschlossen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit und wegen falscher Einschätzung des Abstandes zu der vorausfahrenden Pkw-Lenkerin musste der ausländische Fiat-Fahrer ruckartig auf den linken Fahrstreifen wechseln, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Hierbei prallte er jedoch gegen den linken Heckbereich des Kleinwagens der Frau, der dadurch auf die rechte Seite kippte und gegen die Leitplanke stieß. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste die 32-Jährige stationär im Krankenhaus behandelt werden, ihre 34-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg erhob die Polizei vom Verursacher eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro.

Argenbühl

Verbotenes Überholen führt zu Unfall

Das verbotswidrige Überholen eines 38-jährigen Autofahrers führte am Donnerstagabend, kurz vor 19.00 Uhr, auf der B 12 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Pkw-Lenker hatte die Bundesstraße von Isny kommend in Richtung Wangen befahren und zwischen Schweinebach und Gründels trotz geltenden Überholverbots sowie durchgezogener Mittelmarkierung einen vorausfahrenden Lkw überholen wollen. Nachdem er auf den Gegenfahrstreifen ausgeschert hatte, kam ihm eine 56-jährige Autofahrerin entgegen, die trotz sofortiger Vollbremsung einen seitlich versetzten Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Während der 38-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, musste die Autofahrerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden, entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

Wangen i.A.

Auto beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Montagvormittag, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, gegen die Beifahrertür und den vorderen rechten Kotflügel eines auf dem Parkplatz beim Gesundheitszentrum in der Siemensstraße abgestellten Daimler-Benz, B-Klasse, geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840.

Wangen i.A.

In Gegenverkehr gerutscht

Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin hat am Donnerstagabend, kurz vor 17.00 Uhr, den Kohlplatz in Richtung Sigmannserweg befahren und war beim Bremsen vermutlich aufgrund fehlender Sorgfalt auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen gekommen und gegen den Pkw eines entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrers geprallt. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt, der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Wangen i.A.

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, im Buchweg ereignete. Ein 44-jähriger Pkw-Lenker hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 34-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und war auf deren Fahrzeug aufgefahren. Hierbei zog sich der Mann eine leichtere Verletzung an einer Hand zu.

Wolfegg

Gegen Leitplanke geprallt

Beim Befahren der K 7937 kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker an der Höllsteige von Altann kommend im Auslauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Anschließend ließ der junge Mann sein Fahrzeug abschleppen. Über einen Zeugen, der das Kennzeichen des verunfallten Autos der Polizei mitteilte, konnte diese den Unfallverursacher wenig später zuhause antreffen. Während der Schaden an der Leitplanke etwa 250 Euro beträgt, beläuft sich dieser am Pkw des 20-Jährigen auf rund 1.000 Euro.

