POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Mann begeht Diebstähle und Sachbeschädigung

Gleich mehrfach ist in den vergangenen Tagen ein 48-jähriger wohnsitzloser Mann in der Innenstadt unangenehm aufgefallen. Am Donnerstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, stieß er völlig grundlos vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße beim Vorbeigehen von einem Tisch eine Teekanne und mehrere Tassen auf den Boden, die dabei zu Bruch gingen. Anschließend lief der Mann ungerührt weiter, ohne sich um den Schaden von rund 60 Euro zu kümmern. Bereits am Tag zuvor wurde er dabei beobachtet, wie er mehrere vor dem gleichen Geschäft zum Verkauf präsentierte Bücher entwendete. Nachdem eine Zeugin dies bemerkt hatte und die Ladenbesitzerin verständigte, warf der 48-Jährige die Bücher auf den Boden und lief davon. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, entwendete der Mann am Bahnhofsplatz bei einem Souvenirgeschäft einen geringwertigen Gegenstand. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten bei ihm noch einen größeren Mülleimer aus Metall und einen bei einem Discounter entwendeten Einkaufswagen. Am Freitag, kurz nach Mitternacht, meldeten Zeugen einen brennenden Mülleimer in der Kanzleistraße und konnten eine Beschreibung des Verursachers abgeben. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stießen die Einsatzkräfte erneut auf den ihnen bereits bekannten 48-Jährigen, der gerade dabei war, mit einem Feuerzeug mehrere Prospekte in Brand zu setzen. In der Kanzleistraße und Hussenstraße konnten außerdem mehrere Brandstellen festgestellt werden, an denen Kartonagen in Brand gesetzt wurden. Ein 34-Jähriger, ebenfalls wohnsitzloser Mann konnte wenig später ebenfalls in der Innenstadt aufgegriffen werden. Er dürfte nach Zeugenbeobachtungen am Entzünden der Gegenstände beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gegen den 48-Jährigen zusätzlich wegen Diebstahls. Weitere Zeugen, die zu den Sachverhalten Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Fahrrad von Rolltreppe geworfen

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, ein zuvor in der Tirolergasse verschlossen abgestelltes Fahrrad vermutlich über einen Seitenzugang der Tirolergasse in die Verkaufsräume eines Drogeriemarktes in der Kanzleistraße verbracht und dort von einer Rolltreppe in der Spielwarenabteilung nach unten geworfen. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auf der Rolltreppe, weshalb niemand zu Schaden kam. Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter bei den beschriebenen Handlungen gesehen haben, sich unter 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Benz-Straße ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ein Audi gegen einen vorbeifahrenden Mitsubishi gestoßen. An den beiden Fahrzeugen ist dabei ein Schaden von rund 2300 Euro entstanden. Da sich die Unfallbeteiligten unterschiedlich zum Unfallablauf äußern, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Gartenhaus aufgebrochen und beschädigt

Möglicherweise mehrere Tage hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Ende Dezember bis zum Mittwoch in einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage Öhmdwiesen verbracht, nachdem er sich durch Aufbrechen eines Fensters gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Im Gartenhaus hat der Täter die vorgefundenen Getränke und Lebensmittel konsumiert, technische Geräte benutzt und dabei auch das Inventar in Mitleidenschaft gezogen. Am Mittwochnachmittag wurde der Einbruch vom Besitzer der Gartenhütte bemerkt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Singen

Parfümdieb mit weiterem Diebesgut

Beim Versuch, zwei Parfüm im Wert von rund 180 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Hegaustraße zu entwenden, ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ein 21-Jähriger von Mitarbeitern beobachtet, festgehalten und der verständigten Polizei übergeben worden. Bei seiner Überprüfung konnten die Beamten noch eine Strickmütze und weiteres Diebesgut aus einem Sportgeschäft in der Innenstadt und eine für Diebstähle präparierte Tasche auffinden. Der Wert sämtlicher gestohlener Gegenstände beträgt rund 250 Euro. Gegen den Mann wird deshalb wegen mehrfachen Diebstahls ermittelt.

Rielasingen-Worblingen

Geldbörse entwendet

Nur einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit hat ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, ausgenutzt, um aus einer im Warenkorb, während eines Einkaufs in einem Discounter in der Hauptstraße, von einer Kundin abgelegten Brieftasche, eine Geldbörse mit rund 100 Euro Bargeld und einer Scheckkarte zu entwenden.

Gottmadingen

Unfallflucht

Das Weite gesucht hat ein unbekannter Fahrzeugführer, der, wie erst nachträglich bekannt wurde, am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 18.15 Uhr, beim Ausparken einen in der Straße Im Buck geparkten VW Passat angefahren hat. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden von rund 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, erbeten.

Rielasingen-Worblingen

Nach Auffahrunfall geflüchtet

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Donnerstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, der Lenker eines in Richtung Grenzübergang fahrenden Opel Astra, auf der Ramsener Straße, Höhe Einmündung Arlener Straße auf einen VW aufgefahren, dessen Fahrerin nach links in die Arlener Straße abbiegen wollte. Nach dem Unfall stieg der Opelfahrer aus, begutachtete die Schäden, hob sein abgefallenes Kennzeichen auf und fuhr mit dem Bemerken, dass nichts passiert sei, in Richtung Grenze davon. Um den von ihm verursachten Schaden von rund 500 Euro am VW kümmerte er sich nicht. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Unfallflucht.

Singen

Handtasche aus PKW gestohlen

Nur wenige Minuten Abwesenheit von ihrem Fahrzeug haben einem unbekannten Täter ausgereicht, um am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, die Seitenscheibe eines im Forellenweg geparkten Opel Zafira einzuschlagen und die auf dem Beifahrersitz deponierte Handtasche zu entwenden. Neben einer Damengeldbörse mit rund 100 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten befanden sich in der Tasche auch ein Handy der Marke Nokia und ein zweites Handy der Marke LG. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 400 Euro, währen der verursachte Sachschaden auf rund 500 Euro beziffert wird. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen-Bohlingen

In Leitplanke geprallt

In einer Rechtskurve in den Serpentinen der L193 zwischen Bankholzen und Schienen ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, eine in Richtung Schienen fahrende Lenkerin eines BMW auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und in die Leitplanken geprallt. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Radolfzell

Hochprozentiges entwendet

Gleich sieben Flaschen hochwertiger Spirituosen hat ein 26-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Markthallenstraße unter seiner Oberbekleidung versteckt und damit versucht, das Geschäft zu verlassen. Da eine aufmerksame Kundin den Diebstahlsversuch bemerkte und einen Mitarbeiter darauf angesprochen hatte, konnte der Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Unter seiner Oberbekleidung versteckte der Mann fünf Flaschen Wodka und zwei Flaschen Champagner im Gesamtwert von rund 250 Euro. Der nicht aus dem Bundesgebiet stammende Tatverdächtige musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro bezahlen. Gegen ihn wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Die namentlich nicht bekannte Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Fahrzeug gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen einen im Kapellenweg geparkten Skoda gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die zum Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Stockach

Toaster führt zu Brandalarm

Ein verkohltes Toastbrot in einem älteren Toaster ohne Sicherheitsabschaltung hat am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, in einem Gebäude in der Zoznegger Straße zu einer Rauchentwicklung und Auslösung eines Brandalarms geführt. Neben einer Polizeistreife rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus, konnte sich jedoch auf die Belüftung der Räume beschränken, da ein offenes Feuer nicht ausgebrochen war. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Stockach

Defekt am Kaminofen

Wegen eines gemeldeten Kaminbrands rückte die Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag, gegen 12.00 Uhr, zu einem Wohnhaus im Schelmenbühl aus. Die Bewohner hatten das teilweise verrauchte Gebäude bereits unverletzt verlassen. Bei der Überprüfung durch die Einsatzkräfte aus Stockach, Wahlwies und Espasingen stellte sich heraus, dass ein Frischluftzug im Kaminofen zugefallen war und deshalb der Rauch nicht abziehen konnte und aus dem Ofen drückte. Der Defekt konnte behoben werden, weshalb keine weiteren Maßnahmen notwendig waren. Ein Schaden dürfte nicht entstanden sein.

Orsingen-Nenzingen

Unfall im Kreisverkehr

Aus Richtung Nenzingen kommend ist am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, ein LKW in den Zollbruckkreisverkehr in der Stockacher Straße eingefahren. Bereits zur Hälfte in der Ausfahrt in Richtung Stockach hielt der LKW-Fahrer an, und fuhr, möglicherweise weil er sich verfahren hatte, rückwärts. Dabei prallte sein Fahrzeug gegen einen hinter ihm fahrenden Mercedes, dessen Fahrer versuchte, ebenfalls nach hinten auszuweichen, und dabei gegen einen BMW stieß. Während am LKW keine Beschädigungen festgestellt werden konnten, entstand an den beiden anderen Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 2500 Euro.

Stockach

Geldbörse gestohlen

Ein schwarzer Bedienungsgeldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld und sonstigen persönlichen Dokumenten hat ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, einer Kundin in einem Discounter in der Straße Stadtwall entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Schmidt

