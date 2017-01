POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Auffahrunfall

Kressbronn

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr, als ein 41-Jähriger mit seinem Audi, an der Einmündung der Bundesstraße 467 in die Bundesstraße 31, auf den Seat seines an der Einmündung anhaltenden 31 Jahre alten Vordermanns auffuhr.

Unfall in Kreisverkehr

Markdorf

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen, nur eine Minute nach Mitternacht, als ein 53-Jähriger mit seinem VW in den Kreisverkehr Riedheimer- / Muldenbachstraße einfuhr und mit dem dort fahrenden Lkw eines 48-Jährigen zusammenstieß, den er übersehen hatte.

Unfall im Begegnungsverkehr

Frickingen-Altheim

Auf der abschüssigen Landesstraße 200 von Hattenweiler in Richtung Altheim fahrend, scherte der Schwerlastanhänger am Sattelzug eines 57-Jährigen am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur aus und streifte den Toyota eines entgegenkommenden 42-Jährigen. Während am Sattelanhänger nur ca. 50 Euro Sachschaden entstand, betrug dieser am Pkw ca. 3.000 Euro.

Verkehrsunfall

Frickingen

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr zu, an seinem älteren Leichtkraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Toyota fuhr von einer Bushaltestelle auf die Heiligenberger Straße ein und schaltete kurze Zeit später wiederum den linken Blinker ein, um auf einen links der Straße liegenden Parkplatz einer Gaststätte abzubiegen. Der auf der Heiligenberger Straße ortsauswärts fahrende 17-Jährige überholte und kollidierte mit der vorderen linken Fahrzeugecke des Pkw. Durch die Kollision wurde er nach links auf die Parkplatzzufahrt abgewiesen und kollidierte dort mit einer Werbetafel. Am Pkw entstand ca. 6.000 an der Werbetafel ca. 300 Euro Sachschaden. Rettungsdienstkräfte brachten den Verletzen in eine Klinik.

Unfall beim Ausparken

Markdorf

Ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Ravensburger Straße. Als eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Smart auf dem Fahrweg fuhr, bemerkte sie, dass auf ihrer Höhe ein 65-Jähriger mit seinem Mercedes in großem Bogen rückwärts aus einem Stellplatz ausparkte. Um eine Kollision abzuwenden, wich die Frau mit ihrem Pkw seitlich aus und beschleunigte, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Heck des Mercedes seitlich gegen ihren Smart stieß. Im weiteren Verlauf stellten gerufene Polizeibeamte bei dem 71-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration fest, die etwas über dem Grenzwert von 0,5 Promille lag, worauf eine ärztliche Blutprobe folgte und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Körperverletzung

Überlingen

Gegen eine 56 Jahre alte der Polizei bekannte Frau wurde, nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Mantelsteig, ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Auf dem Mantelsteig hinunter gehend, kam einem jungen Mädchen eine verwirrt wirkende Frau entgegen, die eine Einkaufstüte als eine Art Hut auf dem Kopf trug. Das Mädchen hörte im Vorbeigehen, dass die vor sich hin schimpfende Frau etwas artikulierte, das als "ich mag keine Kinder" interpretiert werden konnte. Als die 56 Jahre alte Frau weiterhin vor sich hin "maulte" drehte sich der Teenie um, worauf die Frau aus etwas Entfernung gegen sie spuckte, jedoch nicht traf. Das Kind erzählte den Vorgang zu Hause, worauf die Polizei verständigt wurde.

Unfall beim Ausparken

Überlingen

Vorbildlich kam ein 96-Jähriger, nach einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr, seinen Verpflichtungen nach. Beim Ausparken von einem Stellplatz eines Parkplatzes vor einem Anwesen an der Sankt-Johann-Straße stieß er mit dem Heck seines VW seitlich gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite im eingeschränkten Halteverbot geparkten Audi. Während an seinem Pkw ca. 400 Euro Sachschaden entstand, betrug dieser am Audi ca. 1.500 Euro. Nachdem der Besitzer des Audi weder bei einer nahe gelegenen Bank noch bei den dortigen Schulen ausfindig gemacht werden konnte, rief der 96-Jährige die Polizei und zeigte sich mit einer mündlichen Verwarnung einverstanden.

