POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Klein-Lkw streift geparktes Auto

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Ziegelstraße hat der Lenker eines Klein-Lkw am Mittwochvormittag, gegen 11.00 Uhr, beim Rückwärtsausparken einen geparkten VW Passat gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von über 3.000 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle konnte die Verkleidung eines hinteren Radlaufes des Klein-Lkw aufgefunden werden. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, zu melden.

Grünkraut

Schaufensterpuppe entwendet

Wie nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Sonntag aus einem Vorgarten eines an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schlier und Gullen gelegenen Anwesens eine Schaufensterpuppe im Wert von rund 500 Euro entwendet. Die mit greller Bekleidung bestückte Puppe hatte der Geschädigte dort aufgestellt, um Autofahrer an das vorgeschriebene Tempolimit zu erinnern. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf der Gemeindeverbindungsstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Schaufensterpuppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Laptop entwendet

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Montag, gegen 09.00 Uhr, ein Laptop im Wert von rund 200 Euro in einem Gastronomiebetrieb an der B 30 in Enzisreute entwendet. Der Geschädigte hatte das Laptop auf der Toilette vergessen und etwa 10 Minuten später den Verlust bemerkt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524-40430.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden beim Ausparken

Gleich zweimal ist ein 79-jähriger Pkw-Lenker beim Rangieren und Rückwärtsausparken am Mittwochabend, gegen 16.30 Uhr, gegen die Tür eines in Höhe des Gebäudes Spitalhof 4 abgestellten Rettungswagens geprallt und war anschließend davongefahren, ohne sich um den hohen angerichteten Sachschaden von rund 9.000 Euro zu kümmern. Als Polizeibeamte den Verursacher zuhause aufsuchten, räumte der Mann zwar ein, mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein, von einem Unfall habe er jedoch nichts mitbekommen.

Baienfurt

Autodiebstahl

Einen etwa 12 Jahre alten Fiat Panda mit dem amtlichen Kennzeichen RV-RG 8290 hat ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen, zwischen 05.30 und 10.00 Uhr, vor dem Wohngebäude Römerstraße 38 entwendet. Personen, die den Diebstahl des roten Pkw, dessen hintere rechte Tür mit einem anderen Rot lackiert und der mit Sommerreifen ausgerüstet ist, beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, zu melden.

Aulendorf

Täter suchte Bargeld

Offensichtlich auf Bargeld aus war ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Dienstag sich nicht nur in ein Wohngebäude in der Tannhauser Straße in Tannhausen schlich und dort aus einem Raum einen geringen Bargeldbetrag entwendete, sondern auch das Handschuhfach zweier in einer Garage in der gleichen Straße sowie eines weiteren Pkw im Kohlstattweg abgestellten Autos durchwühlte, jedoch aus keinem der Fahrzeuge etwas entwendete. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in den beiden Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584-92170, in Verbindung zu setzen.

Wolpertswende

Alkoholisierter Autofahrer

Deutlich alkoholisiert war ein 48-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend, gegen 16.45 Uhr, in einer unübersichtlichen Kurve auf der L 284 einen vorausfahrenden 58-jährigen Pkw-Lenker überholte. Als der überholte Autofahrer den 48-Jährigen kurz darauf in Mochenwangen zur Rede stellte, bemerkte er die alkoholische Beeinflussung des Mannes. Dieser konnte wenig später von einer Streifenwagenbesatzung zu Hause angetroffen und überprüft werden. Nach einem positiven Alkoholtest veranlassten die Beamten bei dem 48-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wolpertswende

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr, auf der K 7955 ereignete. Die 46-jährige Lenkerin eines Opel Zafira hatte die Kreisstraße von Blitzenreute kommend befahren, als ihr im Bereich von Niedersweiler ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam, der nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt und deswegen den Pkw der Frau streifte. Während diese anhielt, fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Aufgrund eines an der Unfallstelle vorgefundenen Spiegelglasgehäuses dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Nissan handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, entgegen.

Argenbühl

Von der Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der K 8011 von Sechshöf kommend in Richtung Ratzenried ist ein 40-jähriger Pkw-Lenker am frühen Mittwochmorgen, gegen 06.20 Uhr, in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Während der Schaden an dem Verkehrszeichen mit etwa 100 Euro gering ausfiel, schlägt dieser am Pkw des Mannes mit rund 8.000 Euro zu Buche.

Wangen i.A.

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Erzbergerstraße / Südring entstanden. Ein 40-jähriger Autofahrer war vom Südring kommend in die Erzbergerstraße eingefahren und hatte hierbei den Vorrang einer aus Richtung Hergatz kommenden 43-jährigen Pkw-Lenkerin missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden keine Personen verletzt.

Isny

Wohnungsbrand

Das in einem Topf auf dem Herd erhitzte Öl hat am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr einen Küchenbrand in einem Wohngebäude in der Kemptener Straße ausgelöst, bei dem eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Nachdem erste Löschversuche der Bewohner fehlschlugen, konnte die Freiwillige Feuerwehr Isny, die mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, den Brand rasch löschen. Ein Hausbewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Isny

Auto angefahren

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Montagabend, zwischen 18.50 und 20.30 Uhr, beim Einfahren auf den Parkplatz beim Fitness Center vom Achener Weg kommend gegen einen geparkten Daimler-Benz geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Isny, Tel. 07562-976550, entgegen.

Leutkirch

Sattelzug prallt auf Sicherungsanhänger

Keine Verletzten, aber ein Gesamtsachschaden von rund 100.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf der A 96 bei einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten. Obwohl auf eine zur Leitplankensanierung eingerichteten Baustelle in Fahrtrichtung Memmingen über mehrere Kilometer durch Verkehrszeichen (Staubeschilderung und Geschwindigkeitstrichter) hingewiesen wurde und vor der Fahrbahnverengung auf eine Spur Sicherungsanhänger aufgestellt waren, prallte der 57-jährige Lenker eines Sattelzuges aus bislang unbekannter Ursache ungebremst auf einen der Sicherungsanhänger. Durch den heftigen Aufprall wurde nicht nur der Anhänger total zerstört, sondern auch dessen Zugfahrzeug erheblich beschädigt. Beide Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und musste von einer Spezialfirma geborgen werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es bis gegen 12.30 Uhr zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, gegen 10.50 Uhr, in der Zeppelinstraße. Der 32-jährige Lenker eines Pkw war in Richtung Memminger Straße gefahren und hatte an der Kreuzung den Vorrang eines von rechts kommenden 63-jährigen Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Beifahrerin im Pkw des 63-Jährigen leichte Verletzungen.

Leutkirch

Vorfahrtsunfall

Sachschaden von nahezu 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr, ereignete. Ein 80-jähriger Autofahrer war von der Isnyer Straße kommend nach links in die Obere Vorstadtstraße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt eines 73-jährigen Pkw-Lenkers missachtet, der die obere Vorstadtstraße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Aitrach

Alkoholisierter Lkw-Lenker

Eine tickende Zeitbombe haben Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg am Mittwochabend, gegen 17.00 Uhr, auf der A 96 bei Aitrach aus dem Verkehr gezogen. Nachdem eine Verkehrsteilnehmerin, die auf der Autobahn in Richtung München unterwegs war, die unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Lkw-Lenkers bemerkt und die Polizei verständigt hatte, konnte diese den betreffenden Fahrer bei der Anschlussstelle Aitrach anhalten und überprüfen. Da die Beamten bei dem 62-Jährigen erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten, veranlassten sie nach einem Alkoholtest, der über 1,5 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein des Lkw-Lenkers ein und untersagten seine Weiterfahrt.

Sauter

Tel. 07541-701-3003

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell