POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Sigmaringendorf

Zeugenaufruf - Diebstähle aus Pkw

Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag 21.00 Uhr auf Mittwoch 07.00 Uhr aus insgesamt fünf verschiedenen Pkw in Sigmaringendorf. Eines der Fahrzeuge brach der Täter auf, die anderen waren hingegen unverschlossen. Die Tatorte, welche in der Silbergasse, im Grubbühlweg und im Laizer Öschle liegen, lassen vermuten, dass der Täter in dieser Nacht längere Zeit in diesem Bereich unterwegs war. Zeugen, die in der fraglichen Zeit an den genannten Örtlichkeiten, verdächtige Personen beobachtet haben, oder sonst Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, mitzuteilen.

Bad Saulgau

Pkw Aufbruch

Eine Handtasche mit Wertgegenständen im Gesamtwert von zirka 500 Euro entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr auf einem Parkplatz im Gewann "Härtle". Dieser schlug das Beifahrerfenster eines Pkw ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz abgestellt Tasche. Die Reparatur der eingeschlagenen Beifahrerscheibe wird nochmals auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Gewann "Härtle" eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Herdwangen-Schönach

Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Bodenseestraße. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr die Bodenseestraße mit einem grauen VW Golf in Fahrtrichtung Owingen, kam vermutlich infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und streifte einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault Clio. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Personen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Hinweise zum geflüchteten Fahrer und dessen grauen VW Golf geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, anzurufen.

Pfullendorf

Vorfahrtsunfall

Fast 25.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der L 280 bei Ochsenbach. Ein 74-Jähriger wollte mit seinem Pkw Opel die L 280 auf der Freudenbergstraße von Ochsenbach kommend überqueren, missachtete vermutlich infolge Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit einem Pkw Skoda auf der L 280 in Richtung Denkingen fuhr. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 35-Jährigen gedreht und prallte auf zwei Verkehrszeichen am Fahrbahnrand. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Pfullendorf

Reifen zerstochen

Knapp 100 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag und Montag im Melanchthonweg, wo er mit einem spitzen Gegenstand den Reifen eines dort geparkten Pkw VW Touran zerstach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, mitzuteilen.

