POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Reichenau

Einbruch

Mit einem Hebelwerkzeug hat sich ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt in das Schloss Königsegg in der Schloßstraße verschafft. Im Gebäude versuchte der Einbrecher eine verschlossene Tür zu einem Büro aufzubrechen. Da ihm dies jedoch nicht gelang, verließ er das Gebäude ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Zeugenhinweis werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Versuchter Einbruch

Beim Versuch, eine massive Eingangstür zu einem Pizzaservice im Joseph-Belli-Weg aufzubrechen, scheiterten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Konstanz

Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Byk-Gulden-Straße hat am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, der Lenker eines VW Golf einen dort fahrenden BMW übersehen und gestreift. An den beiden Fahrzeugen ist ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden.

Konstanz

Fahrzeug angefahren

Ein Mercedes Vito ist im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen in der Kindlebildstraße von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug mit dessen Anhängerkupplung angefahren und beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Hohenfels

Gegen Baum geprallt

In einer Rechtskurve ist am Mittwoch, gegen 09.00 Uhr, ein 20-jähriger Lenker eines Seat vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, lenkte der Autofahrer sein Fahrzeug wieder nach rechts, geriet dabei ins seitliche Bankett, schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen einen Baum. Am nicht mehr fahrbereiten Seat entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Fahrer, an dessen Fahrzeug die Airbags auslösten, blieb unverletzt.

Radolfzell

Motorroller angefahren

Auf dem Parkplatz der Mettnauschule ist ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, zwischen 09.15 Uhr und 15.15 Uhr, gegen einen geparkten Motorroller gestoßen und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Seitenverkleidung des Zweirads zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Engen

Gegen Betonmauer geprallt

6000 Euro Sachschaden ist am Mittwochnachmittag, gegen 18.00 Uhr, bei einem Unfall am Kreisverkehr der Hegaustraße (L191)/Schwarzwaldstraße entstanden. Eine aus Richtung Am Bahndamm kommende Lenkerin eines BMW dürfte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Tuttlingen ihr Fahrzeug stark beschleunigt haben. Dabei brach das Fahrzeugheck seitlich aus und der BMW prallte mit der Front gegen eine Betonmauer. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Singen

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Mittwochmorgen, gegen 11.00 Uhr, die Lenkerin eines Sprinters in der Ekkehardstraße, vor dem Kreisverkehr zur Radolfzeller Straße, auf einen haltenden Skoda aufgefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Gailingen

Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mit dem rechten Außenspiegel hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, einen 13-jährigen Radfahrer erfasst, der auf der L202 von Büsingen in Richtung Gailingen unterwegs war. Das mit einer gelben Warnweste bekleidete Kind, an dessen Fahrrad die Beleuchtung in Betrieb war, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer in Richtung Gailingen davon. An seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen kleineren dunklen Fiat handeln könnte, wurde der rechte Außenspiegel durch den Aufprall abgerissen und blieb an der Unfallstelle zurück. Das verletzte Kind wurde von Zeugen zum nahegelegenen Zollgebäude verbracht und von dort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den beschädigten PKW oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Backwaren entsorgt

An der Aachböschung, auf Höhe der Kreuzstraße bis zur Aachbrücke in Richtung Bohlingen haben Unbekannte große Mengen Fladenbrot und sonstige Backwaren illegal entsorgt. Zur Beseitigung musste der Bauhof verständigt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036 zu melden.

Stockach-Deutwang

Gegen Baumstumpf geprallt

Auf der glatten Fahrbahn der K6145 hat am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, der Lenker eines in Richtung Stockach fahrenden BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Am PKW dürfte dabei Totalschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Zwei mitfahrende Kinder wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sie kamen, ebenso wie der Fahrer, mit dem Schrecken davon.

Schmidt

