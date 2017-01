POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Ravensburg

Bad Waldsee (ots) - Bad Waldsee

Frontalzusammenstoß

Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs ist am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine 73-jährige Lenkerin eines Toyota auf der B30, vor Bad Waldsee, aus Richtung Biberach kommend, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW eines 36-jährigen Fahrers nahezu frontal zusammengestoßen. Während die Autofahrerin und ihre Mitfahrerin unverletzt geblieben sind, wurde der VW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der verständigten Feuerwehr Bad Waldsee befreit werden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 36-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden sein. Bis gegen 17.00 Uhr musste die B30 zur Bergung des Verletzten und zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

