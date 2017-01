POL-KN: Weitere Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Isny

Kinokarten bei Einbruch gestohlen

Münzgeld, zahlreiche Kinokarten und mehrere Konzertkarten im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Wassertorstraße erbeutet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen

Brandalarm

Ein Brandmeldealarm am Berufliches Schulzentrum Wangen hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, nach einer Überprüfung durch die mit einem Löschzug angerückten Feuerwehr als Fehlalarm erwiesen. Eine Ursache für die Auslösung konnte nicht gefunden werden.

Wangen

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht sucht die Polizei einen unbekannten Fahrzeugführer, der vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, im Kanalweg, auf dem Parkplatz der Schule gegen einen geparkten Skoda gestoßen ist und dabei einen Schaden von rund 150 Euro verursacht hat. Bei dem von Zeugen beobachteten Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW Tiguan mit FN-Zulassung handeln. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, Tel. 07522/984-0, erbeten.

Amtzell

Unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang - Zeugen gesucht

Da sich die beiden Beteiligten abweichend zu einem Unfallgeschehen am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, in der Pfärricher Straße äußern, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Lenker eines BMW mit Anhänger musste nach seinen Schilderungen beim Ortsende Goppertshäusern, in Fahrtrichtung Amtzell, einem teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkommenden breiten Traktor mit Anhänger nach rechts in das schneebedeckte Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Gespann zu verhindern. Dabei entstand am Anhänger des BMW ein Schaden von rund 1000 Euro. Da der Traktorfahrer angibt, äußerst rechts gefahren zu sein, sucht die Polizei Wangen, Tel. 07522/984-3333, nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Lenker eines dem BMW nachfolgenden PKW wird gebeten, sich zu melden.

Wangen

Geschwindigkeitsmessungen

Bei Geschwindigkeitsmessungen durch die Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen auf der A96 beim Herfatzer Tunnel, wurden in Fahrtrichtung Lindau am Dienstag, zwischen 11.45 Uhr und 15.30 Uhr, insgesamt 2700 Fahrzeuge gemessen. Davon mussten 157 Verkehrsteilnehmer (5,81%) beanstandet werden, da sie die erlaubten 100 km/h überschritten hatten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 132 km/H. Im Bereich eines Fahrverbots bewegte sich kein Verkehrsteilnehmer.

Schmidt

