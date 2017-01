POL-KN: Weitere Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Aulendorf

Nach Parkunfall geflüchtet

Beim Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag, zwischen 7.30 Uhr und 9.40 Uhr, gegen einen in der Tiefgarage "Altes Rathaus" in der Hauptstraße abgestellten Opel Insignia geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern. Aufgrund der an der Unfallstelle vorgefundenen Spuren, dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0.

Baienfurt

Beim Abbiegen ins Schleudern geraten

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 22-jähriger Autofahrer, der von der L 314 kommend bei grün nach rechts auf die L 314 abgebogen war, mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Heck des Autos brach nach links aus und touchierte dabei den Pkw eines Autofahrers, der auf der Linksabbiegespur der L 317 stand.

Altshausen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, einen Mercedes-Benz ML 280 angefahren, der auf dem Rewe-Parkplatz in der Hautstraße in einer Parkbucht direkt neben den Behindertenparkplätzen abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, entgegen.

Weingarten

Fahrzeug zerkratzt

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Zeit von Montag- bis Dienstagabend an einem in Höhe des Gebäudes Reinhold-Frank-Straße 11 abgestellten Ford Fiesta die rechte Fahrzeugseite zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bad Waldsee

Lautsprecher gestohlen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein Geschäft in der Straße "Im Ballenmoos" betreten und anschließend drei Bluetooth-Lautsprecher der Marken Sony und Philips im Gesamtwert von 350 Euro entwendet. Mit dem Diebesgut, das er in seine schwarze Hose gesteckt hatte, verließ er unbemerkt den Laden. Bei dem Unbekannten, der von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, handelt es sich vermutlich um einen Osteuropäer, der ca. 40 Jahre alt ist und rote Haare mit einem kleinen Pferdeschwanz hat. Der Mann trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Fellkapuze. Personen, denen der Täter aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise zu seiner Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

