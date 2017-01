POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Vorfahrtunfall

Friedrichshafen

Etwa 12.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Grötzelstraße in Berg. Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf der Grötzelstraße und schaltete rechtzeitig den rechten Blinker ein, um nach rechts auf die Dekan-Rogg-Straße abzubiegen. Unmittelbar vor der Kreuzung stellte er fest, dass er mit seinem Sattelzug nicht auf der Dekan-Rogg-Straße fahren darf und fuhr geradeaus weiter. Eine mit ihrem Opel auf der Dekan-Rogg-Straße an der Einmündung wartende 60-Jährige ging davon aus, dass der Lkw-Fahrer abbiegt, und fuhr los. Beide Beteiligten versuchten mit Vollbremsungen noch einen Zusammenstoß zu verhindern, was aber nicht mehr gelang.

Einbruch

Tettnang

Unbekannte hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fenster zu einem Lokal an der Karlstraße auf und drangen durch dieses in den Gastraum ein. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldbehälter (Hopper). Der Diebstahlschaden steht derzeit noch nicht fest, der verursachte Sachschaden beträgt ca. 600 Euro.

Verkehrsunfall

Tettnang

Ca. 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 333 in Höhe Dietmannsried. Eine 22-Jährige geriet mit ihrem VW Lupo in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit dem VW Amarok einer 28-Jährigen zusammen.

Vorfahrtunfall

Friedrichshafen

Bei der Ausfahrt von einem Anwesen auf die Eugenstraße übersah eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Nissan am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr den Porsche einer 68-Jährigen, die ordnungsgemäß die Eugenstraße befuhr, und stieß mit dieser zusammen, wodurch am Nissan ca. 1.500 und am Porsche ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand.

Verkehrsunfall -bitte Zeugenaufruf-

Tettnang

Erst am Dienstag wurde an einem Pkw ein Schaden entdeckt und bei der Polizei angezeigt, der bereits bei einem Verkehrsvorgang am vergangenen Mittwoch entstand. Eine 45 Jahre alte Frau fuhr am 18.01.2017 gegen 13.15 Uhr bei Bürgermoos von der Bundesstraße 467 ab und stand an der Einmündung zur Landesstraße 333 (Seestraße). Ein aus Richtung Tettnang heranfahrender Fahrer eines blau-gelben Lastzugs bog seinerseits nach rechts auf die Auffahrt zur B 467 ab. Hierbei flogen Eisplatten vom Anhänger des Lastzugs und prallten gegen die Windschutzscheibe und auf die Motorhaube des VW Touran der 45-Jährigen. Erst zwei Tage später wurde festgestellt, dass hierdurch die Motorhaube des Van stark eingedrückt worden war, Sachschaden ca. 1.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542 93710, aufzunehmen.

Auffahrunfall

Eriskirch

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag gegen 09.00 Uhr am älteren Renault eines 36-Jährigen. Zu spät erkannte diese, dass ein mit seinem Transporter vor ihr auf der Mariabrunner Straße in Mariabrunn fahrender 34-Jähriger seinen Klein-Lkw vor dem Fußgängerüberweg in Höhe der Kirche angehalten hatte, um bevorrechtigte Personen passieren zu lassen und fuhr auf. Am Heck des Transporters entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Unfälle

Uhldingen-Mühlhofen

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam ein, mit seinem VW auf der Kreisstraße 7783 von Daisendorf in Richtung Uhldingen fahrender, 26-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr im Ausgang einer Rechtskurve kurz vor Gebhardsweiler nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Pkw, an dem u.a. die Vorderachse brach, entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Der 26-Jährige zog sich hierbei Schmerzen am Rücken zu. Gegen 19.30 Uhr hielt ein 22-Jähriger seinen VW hinter dem am rechten Fahrbahnrand stehenden verunfallten Pkw an, um nach dessen Fahrer zu schauen. Zeitgleich hielt auch ein Pkw-Fahrer auf der Gegenfahrspur an. Eine Fahrschülerin konnte noch einen Unfall vermeiden. Ein weiter in Richtung Gebhardsweiler nachfolgender 63-Jähriger streifte mit seinem Subaru den stehenden VW des Helfers und das Fahrschulfahrzeug, wodurch ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand.

Vorfahrtunfall

Owingen

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 07.15 Uhr, als eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Toyota, kurz vor dem Kleinbus eines auf der Hauptstraße heranfahrenden 64-Jährigen, vom Kapellenweg nach links auf die Hauptstraße einbog und mit diesem kollidierte.

Vorfahrtunfall

Bermatingen

Bei der Ausfahrt vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Straße In der Breite übersah ein 52-Jähriger am Dienstag gegen 16.45 Uhr den VW-Bus eines dort fahrenden 40-Jährigen und fuhr mit seinem Peugeot gegen diesen, wodurch ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand.

Unfall in Kreisverkehr

Überlingen

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr, als ein 62-Jähriger mit seinem VW-Transporter beim Friedhof von einem Grundstück in den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt Friedhof-/ Wiestor- / Hitzler-/ Hochbildstraße einfuhr und dabei mit dem Renault einer 47-Jährigen kollidierte, die von der Friedhofstraße in den Kreisverkehr eingefahren war.

Unfall beim Einparken

Owingen

Schon halb in einer Parktasche neben der Hauptstraße im Bereich des Rathauses eingeparkt, wollte ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr rückwärts weiter in diese einfahren. Da am Automatikgetriebe des Pkw jedoch nicht die Rückwärts- sondern die Vorwärtsfahrstufe geschaltet war, bewegte sich der Pkw nicht wie von dessen Fahrer erwartet nach hinten, sondern nach vorne und stieß gegen eine Straßenlampe. An der Lampe entstand hierdurch ca. 300 am Pkw ca. 8.000 Euro Sachschaden.

Vorfahrtunfall

Salem

Beim Einbiegen von der Fridolin-Amann-Straße in die Mühlenstraße übersah eine 25 Jahre alte Frau am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr den Mercedes einer dort vorfahrtsberechtigt von rechts heranfahrenden 74-Jährigen und fuhr mit ihrem BMW gegen den Mercedes. Am BMW entstand hierdurch ca. 1.500 am Mercedes ca. 4.000 Euro Sachschaden.

