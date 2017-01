POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Streitigkeiten

Am Dienstagmorgen rückte die Polizei erneut zweimal in die Erstaufnahmestelle aus. Zum einen kam es zu Streitigkeiten zwischen Marokkanern, weshalb das Sicherheitspersonal die Polizei hinzurief. Erste Ermittlungen der Beamten ergaben hier, dass es zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen war, in deren Verlauf auch der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht wurde. Ein 22-jähriger Marokkaner, welcher das Sicherheitspersonal bedrohte, beleidigte und nicht zu beruhigen war, wurde auf Anordnung des zuständigen Richters auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Zum anderen alarmierten das Sicherheitspersonal gegen 09.45 Uhr die Beamten, da es zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen war. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 30-jähriger Marokkaner mehrere Schwarzafrikaner mit einem acht Zentimeter langen Küchenmesser bedrohte. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige machte seine Zimmernachbarn für den Streit der vergangenen Nacht verantwortlich. Auf Anordnung des zuständigen Richters wurde auch dieser aggressive Störer beim Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Diese und die Straftaten der zurückliegenden Tage werden eigens von einer beim Polizeirevier Sigmaringen eingerichteten Ermittlungsgruppe bearbeitet, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hechingen eine kurze Verfahrensdauer anstrebt.

Sigmaringen

Zeugenaufruf - Diebstahl

Ein unbekannter Täter entriss am Dienstag gegen 19.50 Uhr einer 55-Jährigen das Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In der Au". Die Frau verfolgte den flüchtenden Dieb in Richtung Stadtmitte, verlor diesen jedoch aus den Augen. Der unbekannte Täter wurde beschrieben als maximal 20 Jahre alt, zwischen 170 cm und 175 cm groß, mit schlanker Figur und dunklem Teint. Zur Tatzeit war er hauptsächlich schwarz gekleidet und trug einen dunkelbraunen Kapuzenpullover. Zeugen, die den in Richtung Stadtmitte flüchtenden Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Gammertingen

Abkommen von der Fahrbahn

Rund 5.000 Euro Blechschaden entstand am Dienstag gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 275. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Pkw mit Anhänger die Strecke von Riedlingen nach Gammertingen, kam in einer Linkskurve der "Riedlinger Steige" vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in eine Leitplanke. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Regionalzug erfasst Pkw auf Bahnübergang

Eine leicht verletzte Person und rund 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 05.35 Uhr am Bahnübergang in der Fulgenstadter Straße. Ein 36-Jähriger befuhr die Fulgenstädter Straße stadteinwärts, verlor infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der Einmündung "Ghaiweg" die Kontrolle über sein Auto und rutschte links an einer geschlossenen Bahnschranke vorbei, prallte gegen die Schranke des Gegenverkehrs und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Der Lokführer des herannahenden Regionalzuges löste zwar sofort eine Notbremsung aus, konnte den Zug jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Pkw. Der leichtverletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach einer kurzen ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Bahnstrecke zwischen Herbertingen und Bad Saulgau musste bis zur Bergung des Pkw durch ein Abschleppunternehmen gesperrt werden.

Bad Saulgau

Vorfahrtsunfall

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Vorfahrtsunfall am Dienstag gegen 16.50 Uhr im Kreisverkehr Wiesenstraße / Moosheimer Straße. Ein 45-Jähriger fuhr von der Wiesenstraße kommend in den Kreisverkehr ein, missachtete die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden 33-Jährigen, welcher aus Richtung Moosheim kam und kollidierte mit dessen Pkw.

Bad Saulgau

Diebstahl

Auf frischer Tat ertappt wurden am Samstag gegen 18.20 Uhr drei marokkanische Tatverdächtige, die zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in der Moosheimer Straße entwendet hatten. Beim Verlassen des Marktes wurde durch die an der Ware angebrachten Diebstahlssicherungen Alarm ausgelöst. Daraufhin versuchte das Trio zu flüchten. Einer der Männer konnte jedoch vom Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Weitere Zeugen berichteten den Beamten, dass die beiden flüchtenden Personen in ein Regionalzug Richtung Sigmaringen gestiegen waren. Im dortigen Bahnhof konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und durchsuchen. Hierbei wurde das entwendete Parfum sowie weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Ermittlungen dauern noch an.

