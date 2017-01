POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in der Wilhelmstraße entstanden. Der 52-jährige Lenker eines Sattelzuges war auf der linken Fahrspur in Richtung Frauentorplatz gefahren und vor der Kreuzung Frauenstraße auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 34-jährigen Pkw-Lenker und prallte mit dessen Hyundai zusammen. Während sich der Sachschaden an der Sattelzugmaschine auf rund 1.200 Euro beläuft, beträgt dieser am Pkw etwa 4.000 Euro.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Von der Friedhofstraße kommend ist ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in die bevorrechtigte Schlierer Straße eingefahren und hat hierbei den 82-jährigen Lenker eines stadteinwärts fahrenden Autos übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Ravensburg

Trickdieb erbeutet Bargeld

Einem Trickdieb zum Opfer gefallen ist am Dienstagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, ein 55-jähriger Mann im Bereich Grüner-Turm-Straße/Obere-Breite-Straße. Der Unbekannte hatte den Geschädigten angesprochen und ihn darum gebeten, ein zwei Euro-Stück in zwei einzelne Euromünzen zu wechseln. Als der Geschädigte seine Geldbörse öffnete und im Münzfach nach Wechselgeld suchte, fasste auch der Täter in das Münzfach, um dem Mann "zu helfen". Erst später bemerkte der 55-Jährige, dass ihm der Trickdieb rund 300 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entwendet hatte. Von dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur, kurze, helle Haare, graue Bekleidung, vermutlich Osteuropäer. Personen, denen der Täter aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, bei einem Auffahrunfall in der Ulmer Straße entstanden. Der 24-jährige Lenker eines VW-Golf hatte den rechten Fahrstreifen von der Kreuzung mit der Schützenstraße kommend in Richtung Querspange befahren und zu spät bemerkt, dass vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt anhalten mussten. Obwohl der junge Mann noch stark bremste, konnte er nicht mehr verhindern, dass er frontal auf das Heck eines Citroen C 1 prallte, dessen 20-jährige Fahrerin vor ihm stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf den davor stehenden VW-Golf einer 24-jährigen Frau und deren Fahrzeug auf einen Daimler-Benz A 180 geschoben. Während die 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde und im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste, blieben die anderen Unfallbeteiligten unverletzt.

Leutkirch

Parkplatzstreit eskaliert

Zu Handgreiflichkeiten kam es am Dienstagmittag zwischen drei Personen in der Poststraße. Als eine 27-jährige Pkw-Lenkerin von einem Parkplatz wegfahren wollte, wurde sie durch einen Lkw blockiert, dessen 25-jähriger Fahrer Waren vor einem Einkaufsmarkt ablud. Nachdem die Frau den Lkw-Lenker darum gebeten hatte, sein Fahrzeug wegzustellen, soll dieser unverschämt geworden sein und die 27-Jährige beleidigt haben. Diese verständigte nun telefonisch ihren Ehemann, der nicht lange auf sich warten ließ und sich in den Streit einmischte. Um seine Argumente zu unterstreichen, warf er ein mitgebrachtes Nudelholz nach dem 25-Jährigen, traf diesen jedoch nicht. Als daraufhin der Lkw-Fahrer ankündigte, die Polizei zu rufen, schlug ihm der aufgebrachte Mann das Handy aus der Hand.

Weingarten

Fahrzeugbrand

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Dienstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, bei einem Pkw-Brand entstanden. Ein 53-Jähriger hatte mit seinem Auto die Ettishofer Straße befahren, als in Höhe des Lindenhofstadions plötzlich Feuer im Motorraum ausbrach. Während der Mann noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen konnte, erfassten die Flammen das komplette Auto. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten, die mit 20 Mann im Einsatz war, gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Ettishofer Straße gesperrt werden.

Weingarten

Streifvorgang - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, in der Laurastraße ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Eine 22-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mini in Richtung Schlier gefahren und war am Ortsende wegen zwei auf der rechten Seite geparkten Pkw nach links ausgewichen, um danach wieder einzuscheren. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit dem VW Golf einer entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrerin. Während die junge Frau angab, sich bereits wieder vollständig auf ihrer Fahrspur befunden zu haben, verneinte dies ihre Unfallgegnerin. Zur genauen Klärung des Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-803-6666, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden

Sachschaden von rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, auf der B 30. Der 40-jährige Lenker eines Audi hatte die Auffahrt Bad Waldsee-Süd zur Bundesstraße befahren und war infolge Unachtsamkeit links an einer 46-jährigen Autofahrerin und einem davor stehenden Pkw-Lenker vorbeigefahren, die wegen eines aus Richtung Biberach kommenden Lkw warteten. Beim Einfahren in die B 30 kollidierte der Audi-Fahrer nicht nur seitlich mit dem Anhänger des Lastwagens, sondern streifte auch das Auto der 46-jährigen Frau.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell