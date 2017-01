POL-KN: Bereich Landkreis Ravensburg weitere Meldungen

Konstanz (ots) - Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Ravensburg

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr auf der Olgastraße im Bereich der Kreuzung mit der Bachstraße / Meersburger Straße. Ein unbekannter Busfahrer bog nach rechts auf die Bachstraße in Richtung Marienplatz ab. Im Zusammenhang mit dem Abbiegevorgang streiften sich dahinter der schwarze Daihatsu Cuore einer 30-Jährigen und ein Postfahrzeug (3,5-Tonner mit Kastenaufbau). Zur Klärung des bislang unklaren Unfallhergangs bittet die Polizei mögliche Zeugen, insbesondere einen Fahrer der den Fahrer des in Richtung Weingarten gefahrenen Postfahrzeugs an der nächsten Kreuzung auf den Unfall aufmerksam gemacht hat, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 8030, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Bad Waldsee

Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstand am Nissan eines 21-Jährigen, der am Montagabend gegen 17.15 Uhr bei Elchenreute nach rechts von der Landesstraße 275 abkam. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten, wodurch an diesem ca. 100 Euro Sachschaden entstand.

Fahren unter Drogeneinfluss

Fronreute

Nach einer Fahrt unter Dogeneinfluss in der vergangenen Woche zeigte ein 26-Jähriger, bei einer Kontrolle am Montagabend im Bereich der Blitzenreuter Steige, erneut drogentypische Merkmale, wie gerötete Bindehäute, glasige Augen, erweiterte Pupillen, etc. Nachdem der Beschuldigte, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogenbeeinflussung eingeleitet wurde, nicht zu einem freiwilligen Drogentest bereit war, folgte eine durch den Bereitschaftsrichter angeordnete ärztliche Blutprobenentnahme.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell