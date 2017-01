POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz-Hegne

Zwei Auffahrunfälle führen zu Rückstau

Sachschaden von rund 3000 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der B33 bei Hegne entstanden. Der Lenker eines in Richtung Radolfzell fahrenden Mercedes bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Fiatfahrer stark abbremsen musste und prallte in das Heck des Fiat. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Grund für das starke Abbremsen des Fiatfahrers war ein weiterer Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen auf der gleichen Fahrspur, bei dem ebenfalls ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein dürfte. Durch die beiden Unfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau auf der B33.

Schmidt

