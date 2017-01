POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Hundehalterin gesucht

Beim Versuch, ihren eigenen Hund von einem freilaufenden Schäferhund zu trennen, ist am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, eine 59-jährige Frau in der Hafenstraße von dem Schäferhund in einen Finger gebissen und dabei leicht verletzt worden. Die unbekannte Hundehalterin nahm nach dem Vorfall ihren Schäferhund an die Leine, entschuldigte sich bei der verletzten Frau und fuhr, ohne sich weiter um den Sachverhalt zu kümmern, mit einem silberfarbenen Kombi mit Schweizer Zulassung in Richtung Grenzübergang. Die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, bittet, dass sich die unbekannte Hundehalterin meldet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Konstanz

Zusammenstoß

Beim Rückwärtsausparken hat am Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, der Lenker eines Honda in der Gartenstraße einen vorbeifahrenden Mercedes übersehen und streifte das Fahrzeug an der linken Seite. Am Mercedes entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro, während der Schaden am Honda auf 2500 Euro geschätzt wird.

Konstanz

Kellerabteile aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt haben unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienwohnhauses in der Mainaustraße aufgebrochen und es an weiteren Kellertüren versucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Allensbach

Auto aufgebrochen

Vermutlich enttäuscht von seiner Beute war ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Dienstag die Seitenscheibe eines in der Höhrenbergstraße geparkten Opel aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginnenraum einen blauen Rucksack der Marke Deuter entwendet hat. Darin befanden sich nur schriftliche Unterlagen, aber keine Wertsachen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Möglicherweise der gleiche Täter hat ebenfalls in der Nacht zum Dienstag in der Höhrenbergstraße an einem geparkten Renault die Benzinleitung an der Fahrzeugunterseite durchtrennt, mehrere Liter Kraftstoff in einem am Tatort aufgefundenen Kunststoffeimer und einer PET-Flasche aufgefangen und vermutlich in den Tank des eigenen Fahrzeugs umgefüllt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu melden.

Singen

Pfanne auf dem Herd vergessen

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne mit Essen hat am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Schwarzwaldstraße zu einer Rauchentwicklung und der Auslösung eines Rauchmelders geführt. Die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr musste die geschlossene Wohnungstür öffnen und die Pfanne vom Herd nehmen. Nach einer Belüftung der Wohnung waren keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Singen

Verbranntes Essen führ zu Feuerwehreinsatz

Weil aus einer Wohnung in der Straße Obere Beugen am Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, der akustische Alarm eines Rauchmelders zu hören und der Geruch von angebranntem Essen wahrnehmbar waren, rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Nach dem Betreten der Wohnung konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf mit angebranntem Essen war Ursache für die Alarmauslösung. Die mit 30 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr konnte sich auf das Belüften der Wohnräume beschränken. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Kurz nach 16.00 Uhr musste die Feuerwehr bereits in die Fittingstraße ausrücken. Dort wurde festgestellt, dass beim Kochen entstandener Dampf einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Auch in diesem Fall entstand kein Sachschaden.

Singen

Auseinandersetzung

Drei Bewohner einer Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt mussten am Dienstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, nach einer Auseinandersetzung im Krankenhaus versorgt werden. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte ein 36-jähriger Bewohner seine 40-jährige Mitbewohnerin in der Küche der gemeinsamen Wohnung aus noch unklarer Ursache angeschrien und mit einem Besenstil mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Dabei setzte sich die Frau mit einem Tierabwehrspray zur Wehr.Der Sprühnebel traf dabei auch die Lebensgefährtin des 36-Jährigen und ein auf dem Arm gehaltenes Kleinkind. Diese beiden Personen mussten mit Augen- und Atemwegsreizungen und die 40-Jährige wegen einer stark blutenden Kopfplatzwunde ärztlich versorgt werden. Die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzung sind aufgenommen.

Singen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5500 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der B34, kurz vor dem Kreisverkehr der Waldheimsiedlung entstanden. Die Lenkerin eines von Singen kommenden Mercedes dürfte zu spät bemerkt haben, dass ein vorausfahrender weiterer Mercedes abbremsen musste, und prallte in das Heck des Fahrzeugs. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Singen

Unfall beim Wenden

Beim Versuch, auf der Bohlinger Straße zu wenden, hat am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, eine 67-jährige Lenkerin eines Skoda den herannahenden BMW eines 30-Jährigen übersehen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der BMW-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Skoda nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrer wurden jeweils leicht verletzt, während weitere Mitfahrer mit dem Schrecken davon gekommen sind. Am nicht mehr fahrbereiten Skoda entstand ein Schaden von 6000 Euro, während der Schaden am noch fahrbereiten BMW auf rund 4000 Euro geschätzt wird.

Bodman-Ludwigshafen

Baumaschinen aus Sprinter gestohlen

Zahlreiche Baumaschinen haben unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen aus einem in der Kaiserpfalzstraße abgestellten Sprinter entwendet. Um ins Fahrzeuginnere zu gelangen, wurde von den Dieben ein Seitenfenster ausgebaut und der Sprinter anschließend geöffnet. Der Diebstahlsschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Radolfzell

Alkoholisierter Jugendlicher

Ein stark alkoholisierter 17-Jähriger musste am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, am Bahnhof kurzzeitig in Gewahrsam und anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Der Jugendliche war zuvor mit dem Zug von Stockach nach Radolfzell gefahren und dabei Zuggästen aufgrund seines Zustands aufgefallen.

Radolfzell

Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei für einen Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf dem REWE-Parkplatz in der Böhringer Straße ein 18-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein unbekannter Lenker eines vermutlich schwarzen Kombi-PKW befuhr den Parkplatz aus Richtung des Baumarkts und dürfte an der Einmündung zur Böhringer Straße den von rechts kommenden Radfahrer übersehen haben. Trotz einer Notbremsung des Radfahrers konnte ein Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindert werden. Durch den seitlichen Aufprall auf das Heck des PKW stürzte der 18-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei an der Schulter und am Kopf. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der dunkle Kombi davon. Der Radfahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen, die den Vorfall auf dem belebten Parkplatz beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

