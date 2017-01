POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 25.01.2017 - Zeugenaufruf - Bandendiebstahl

Sigmaringen (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurden vier Ladendiebe am Samstag gegen 13.45 Uhr in einem Baumarkt in der Friedrich-List-Straße. Ein Ladendetektiv konnte einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, die drei anderen flüchteten in einem weißen VW Bus T5 mit polnischem Kennzeichen. Die Beamten durchsuchten den Festgenommenen nach Diebesgut und fanden in seiner Kleidung Heizungspumpen, Werkzeuge und Elektronikzubehör im Wert von rund 600 Euro. Zwei der drei geflüchteten Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und kurze, blonde oder kurze, rotblonde Haare haben. Zeugen, denen im dortigen Bereich die flüchtenden Täter aufgefallen sind oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei Sigmaringen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

