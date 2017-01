POL-KN: Schwerer Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß

Konstanz (ots) - Neukirch

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der L 333 zwischen Neukirch und Goppertsweiler ereignete. Der in Richtung Neukirch fahrende 76-Jährige kam aus bislang nicht bekannter Ursache mit seinem Toyota auf den linken Fahrstreifen und stieß frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Nissan eines 35-Jährigen zusammen. Sämtliche Unfallbeteiligten wurden hierbei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 76-Jährige musste zuvor durch die Feuerwehr aus dem Toyota befreit werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 333 war zur Unfallaufnahme bis 23.50 Uhr im betreffenden Streckenabschnitt für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

