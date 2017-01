POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfallflucht

Friedrichshafen

Ca. 500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem blauen Audi A 5 Sportsback und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Pkw war im Tatzeitraum, am Freitag 20.01.2017 zwischen 07.15 und 14.45 Uhr, auf dem Parkplatz des ZF-Forums und auf dem Oberdeck des Einkaufsmarktes im Bodenseecenter geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Tettnang

Beim Linksabbiegen von der Marienfelder Straße auf einen Parkplatz streifte ein 31-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Audi einen geparkten BMW. Hierdurch entstand am Audi ca. 2.000 und am BMW ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Auffahrunfall

Friedrichshafen

Als ein 22 Jahre alter Mann am Montagvormittag gegen 09.45 Uhr mit seinem VW auf der Friedrichstraße fuhr und vor einem Fußgängerüberweg anhielt, um seiner Verpflichtung nachzukommen Personen die erkennbar die Fahrbahn überschreiten wollten ein Überqueren zu ermöglichen, fuhr eine mit ihrem Fiat nachfolgende 19-Jährige auf. An beiden Pkw entstand ca. 800 Euro Sachschaden, was aber beim 13 Jahre alten Fiat einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt.

Unfall beim Ausparken

Überlingen

Beim Ausparken, von einem Stellplatz auf dem Parkplatz beim Einkaufcenter "La Piazza", stieß eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Alfa Romeo am Montag gegen 16.45 Uhr gegen einen Mercedes, wodurch am Alfa Romeo ca. 500 und am Mercedes ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand.

Einbruch

Salem

Unbekannte hebelten in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Rückseite einer Gaststätte an der Schloßseeallee eine Türe auf und gelangten über diese in den Gastraum. Dort fiel dem oder den Tätern ein Bedienungsgeldbeutel mit einem überschaubaren Bargeldbetrag in die Hände. Nach dem Aufhebeln und Durchsuchen eines Büroraums wurde aus einer Box für Vereinsmitgliedskarten ein geringer Geldbetrag entwendet. Von den Tätern wurde ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln und Aufsperrwerkzeug zurückgelassen. Auf einem der Schlüssel befindet sich ein Symbol in Form eines Ankers. Mögliche Geschädigte oder Hinweisgeber zum Schlüsselbund werden gebeten mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532 43443, Kontakt aufzunehmen.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell