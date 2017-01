POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Versuchter Einbruch

Mit einem am Tatort zurückgelassenen Brecheisen hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag vergeblich versucht, eine Balkontür zu einer Zahnarztpraxis am Zähringerplatz aufzuhebeln. Dabei verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfallflucht

Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er zwischen Sonntag, 23.15 Uhr und Montag, 02.15 Uhr, gegen einen in der Seestraße geparkten Audi gestoßen war. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Kiosk aufgebrochen

Auf Bargeld und Süßigkeiten hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen die Jalousien eines Verkaufskiosks im LAGO-Gebäude aufdrückte. Aus dem Innenraum wurden rund 100 Euro Bargeld, mehrere Vorratsgläser mit Süßigkeiten, Mixeraufsätze aus Glas und Getränke im Gesamtwert von rund 230 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Singen

Gesuchter Mann festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag, kurz nach Mitternacht auf einem Grundstück in der Straße Am Posthalterswäldle eine dunkel gekleidete, verdächtige Person, die, nachdem sie vom Zeugen angesprochen wurde, in Richtung Beethovenschule flüchtete. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an der sich mehrere Polizeistreifen beteiligten, konnte der Verdächtige in der Straße Am Graben gesichtet werden. Der Mann flüchtete anschließend durch die Gartengrundstücke mehrerer Gebäude und konnte schließlich versteckt hinter Mülltonnen, an einer Wand kauernd, im Hinterhof eines Anwesens in der Harsenstraße festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung fanden die Einsatzkräfte auch schnell den Grund für sein Verhalten. Gegen den 61-Jährigen, wegen Eigentumsdelikten vorbestraften Mann, lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Restfreiheitstraße von rund 100 Tagen vor. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Derzeit wird geprüft, ob der Festgenommene für weitere Straftaten in Frage kommt.

Singen

Auf abbiegendes Fahrzeug aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite PKW und Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, auf der L189 zwischen Friedingen und Beuren. Um nach links in Richtung Reitanlage Riedmühle abzubiegen, musste ein aus Richtung Friedingen kommender VW-Fahrer wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs zunächst anhalten. Dies dürfte der ihm nachfolgende Lenker eines Renault zu spät bemerkt haben und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des stehenden VW, dessen Fahrer sich dabei leicht verletzte, und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Singen

Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Einen vierstelligen Bargeldbetrag haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in einen Baumarkt in der Marie-Curie-Straße erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich über eine Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und drangen anschließend in einen Büroraum ein. Dort öffneten sie mit entsprechendem Werkzeug einen Tresor und entwendeten das darin gelagerte Bargeld in Schweizer Franken und Euro. Der beim Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Aufgrund vorgefundener Spuren dürften die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Zeugen, die im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit ist am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, eine in Richtung Singen fahrende Lenkerin eines Fiat in der Hauptstraße auf einen haltenden VW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Up auf einen weiteren VW Tiguan geschoben. Der Lenker des VW Up wurde dabei leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Orsingen-Nenzingen

Ins Schleudern geraten

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, ein 26-jähriger Lenker eines Opel auf der K6116, zwischen Orsingen und Nenzingen, in Fahrtrichtung Nenzingen mit seinem Fahrzeug nach rechts in das Bankett geraten. Anschließend dürfte der Autofahrer das Fahrzeug übersteuert haben und schleuderte über die Gegenfahrbahn in die linksseitigen Leitplanken. Am Opel entstand dabei ein Schaden von rund 3000 Euro, während der Schaden an den Verkehrseinrichtungen auf 500 Euro geschätzt wird. Der Fahrer blieb unverletzt.

Stockach

Wohnungseinbruch

Während einer mehrtägigen Abwesenheit des Wohnungsinhabers ist im Zeitraum von Donnerstag bis Montag ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Jakob-Barth-Straße eingedrungen. Anschließend durchsuchte er sämtliche Behältnisse nach Diebesgut und dürfte dabei mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Münzsammlung erbeutet haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Radolfzell-Markelfingen

Gewahrsam

In Gewahrsam genommen werden musste am Montag, gegen 23.00 Uhr, ein 38-jähriger, deutlich alkoholisierter Mann, nachdem er im Treppenhaus eines Wohngebäudes randalierte. Zuvor soll der Mann, der oberflächliche Verletzungen aufgewiesen hat, in Böhringen mit einem noch Unbekannten in Streit geraten und dabei geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen Körperverletzung.

Schmidt

