POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Engen (ots) - Engen

Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr, in der Straße Bellebern ein BMW in Brand geraten. Zuvor ließ sich der PKW nicht starten, weshalb er mit Hilfe eines zweiten Fahrzeugs überbrückt und in Gang gesetzt wurde. Anschließend ließ der Besitzer das Fahrzeug für kurze Zeit mit laufendem Motor neben der Garage stehen. Dabei geriet der BMW im Frontbereich in Brand und musste von der mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch die Hitze und Rauchentwicklung wurde außerdem die Hausfassade, Fenster und die Haustür beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

