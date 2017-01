POL-KN: Bereich Bodenseekreis eränzende Meldung zu Sachbeschädigungen an Schulen in Friedrichshafen

Konstanz (ots) - Sachbeschädigungen

Friedrichshafen

Auf ca. 4.000 Euro wird der Sachschaden an einer Kletterhalle an der Vogelsangstraße beziffert, den Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag verursachten, indem sie von der Rotachseite aus mit Steinen zwei jeweils ca. vier Quadratmeter große Scheiben einwarfen.

Noch nicht bezifferbar ist der Sachschaden der am Sonntagmorgen an der nebenanliegenden Gemeinschaftsschule Schreienesch festgestellt wurde. Unbekannte schlugen mit einem Holzstock die Glasfüllung zu Türen zum Heizraum ein und schalteten dort die Heizung und die Lüftungsanlage aus und öffneten Wasserhähne, sodass sich Wasser im Heizraum ansammelte. Im Zugangsbereich zu dem Heizraum wurden Bewegungsmelder einfach abgeschlagen.

Vermutlich durch die gleichen Täter dürfte eine Sachbeschädigung an der ebenfalls nebenanliegenden August-Friedrich-Osswald Schule begangen worden sein, die auch am Sonntagvormittag festgestellt wurde. Mit einem Holzstock wurden zwölf Fensterscheiben am Schulgebäude, eine Scheibe an der Sporthalle und die Glasfüllung der Eingangstüre zu Bürocontainern eingeschlagen. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, aufzunehmen.

