POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Scheer

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand mit rund 1500 Euro Schaden kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der B 32. Ein Pkw-Lenker fuhr gerade mit seiner Begleitung von Scheer nach Ennetach, als er einen Defekt am Motor bemerkte. Da Rauch aus dem Motorraum qualmte, hielt er sein Auto an, und stieg mit seiner Begleitung aus. Bis zum Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Scheer schlugen bereits offene Flammen aus dem Motorraum, welche durch die hinzueilenden 15 Einsatzkräfte rasch gelöscht wurden. Durch das Löschwasser der Feuerwehr bildete sich eine Eisschicht auf der Fahrbahn, die durch den Einsatz eines Räum- und Streufahrzeugs beseitigt wurde. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B 32 für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Sigmaringen

Diebstahl und Körperverletzung

Leicht verletzt wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung am Sonntag gegen 11.30 Uhr. Die Beamten wurden dorthin gerufen, da einem 24-jährigen Marokkaner seine Jacke und ein Smartphone entwendet worden waren, welche er während eines handfesten Streits mit seinem Bruder vor einer der Unterkünfte liegen ließ. Ein 19-jähriger Gambier beobachtete den Diebstahl und benannte einen 25-jährigen Nigerianer als Täter. Der mutmaßliche Dieb und dessen Landsmänner fingen an, den Zeugen zu beleidigen. Dieser ließ sich das nicht gefallen, stellte dem Tatverdächtigen hinterher und schlug auf diesen ein. Dieser wehrte sich und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beiden. Die anwesenden Polizisten konnten die beiden Kontrahenten trennen und überwältigen. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Um weitere Störungen zu verhindern, kam der 19-Jährige freiwillig bis gegen 20.00 Uhr mit in die Gewahrsamseinrichtung auf dem Polizeirevier Sigmaringen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Gammertingen

Körperverletzung

Leicht verletzt wurde ein 18-Jähriger am Sonntag gegen 01.00 Uhr in einem Café in der Sigmaringer Straße. Ein unbekannter Täter verletzte den jungen Mann mit einer Schere am rechten Unterarm, so dass dieser mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Personen die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Nahezu 6.000 Euro Sachschaden entstand am Freitag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Gammertingen. Ein junger Mann wartete mit seinem Pkw in einer von zwei Warteschlangen, die sich vor einer Waschanlage gebildet hatten. Da seinen Angaben zufolge die Wartezeit in der anderen Warteschlange geringer war, wollte er in diese wechseln. Hierzu setzte er mit seinem Auto zurück und prallte infolge Unachtsamkeit auf den Pkw seines Nachfolgers auf. Bevor der junge Autofahrer nun sein Fahrzeug waschen konnte, musste er auf die Polizei zur Unfallaufnahme warten.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand am Freitag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32. Ein 58-Jähriger fuhr von Gammertingen nach Neufra und streifte in einer Rechtskurve den Pkw eines ordnungsgemäß entgegenkommenden gleichaltrigen Fahrzeuglenkers.

Krauchenwies

Vorfahrtsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Freitag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 zwischen Göggingen und Krauchenwies. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die K 8238 von Ablach nach Bittelschieß, missachtete beim Überqueren der B 311 die Vorfahrt einer 55-Jährigen und kollidierte mit deren Pkw. Das Auto der 55-Jährigen war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall beim Überholen

Etwas über 30.000 Euro Sachschaden entstand am Freitag gegen 11.15 Uhr auf der B 463, als ein 45-Jähriger mit seinem Pkw Jaguar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Dieser fuhr von Winterlingen nach Sigmaringen und setzte etwa einen Kilometer vor dem dortigen Nollhof zum Überholen eines Lkw an. Vermutlich durch die starke Beschleunigung auf der winterglatten Fahrbahn brach das Heck des Jaguars aus. Dieser rutschte von der Fahrbahn und prallte auf die Schräge einer beginnenden Leitplanke.

Pfullendorf

Abkommen von der Fahrbahn

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall auf der L 194 am Kreisverkehr bei Gaisweiler. Ein 50-Jähriger fuhr von Ach-Linz nach Pfullendorf, überfuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, den Kreisverkehr und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er in ein etwa 2,5 Meter tiefes Regenauffangbecken neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde durch die hinzueilenden Rettungskräfte und den Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Pfullendorf

Einbruch

Schmuck im Wert von mehrere hundert Euro erbeutete ein unbekannter Einbrecher zwischen Samstag 15.30 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr in der Mozartstraße. Der Täter hebelte ein Fenster des Wohnhauses auf, durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete hauptsächlich Schmuck. Zeugen, die im Tatzeitraum im dortigen Bereich Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Bad Saulgau

Drogenfund bei Hausstreit

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Paar aus Bad Saulgau, der Mann zusätzlich wegen Körperverletzung, verantworten. Am Sonntag zwischen 03.00 Uhr und 06.30 Uhr eskalierte ein Streit zwischen dem Paar in deren Wohnung, weshalb die Frau mehrmals die Polizei rief. Zunächst verließ der Mann beim Eintreffen der Polizisten freiwillig die Wohnung, kam jedoch wieder zurück, als diese gegangen waren. Es kam erneut zum Streit zwischen dem Paar und die Polizei wurde wieder benötigt. Die Beamten eilten erneut zur Wohnung, die der Mann bereits wieder verlassen hatte. Bei der Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung in der gemeinsamen Wohnung entdeckten die Blumentöpfe mit Marihuana-Pflanzen und durchsuchten die Wohnung. Hierbei fanden die Beamten 11 Tabletten mit Amphetamin und etwa ein Gramm Haschisch.

Pfullendorf

Trunkenheit im Straßenverkehr

Knapp 1,9 Promille Atemalkohol stellten Polizisten bei einer Autofahrerin am Samstag gegen 22.25 Uhr in Pfullendorf bei einer Verkehrskontrolle fest. Die daraufhin angeordnete Blutentnahme wurde durch einen Arzt im Krankenhaus entnommen, der Führerschein der Frau von der Polizei einbehalten.

Mengen

Verkehrsunfall

Knapp 10.000 Euro Sachschaden fordert ein Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.40 Uhr auf der B 311. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer überquerte von der untergeordneten Donaustraße kommend die B 311 und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 51-Jährigen, welcher mit seinem Pkw die Riedlingerstraße befuhr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den starken Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell