POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Winterunfall

Tettnang

Ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 00.15 auf der Landesstraße 326 bei Biggenmoos. Ein mit seinem Alfa-Romeo von Tettnang in Richtung Obereisenbach fahrender 21-Jähriger kam leicht auf das schneebedeckte rechte Bankett, worauf das Heck des Pkw ausbrach und der Pkw in einer Obstanlage zum Stehen kam.

Sachbeschädigungen

Friedrichshafen

Auf ca. 4.000 Euro wird der Sachschaden an einer Kletterhalle an der Vogelsangstraße beziffert, den Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag verursachten, indem sie von der Rotachseite aus mit Steinen zwei jeweils ca. vier Quadratmeter große Scheiben einwarfen.

Noch nicht bezifferbar ist der Sachschaden der am Sonntagmorgen an der nebenanliegenden Gemeinschaftsschule Schreienesch festgestellt wurde. Unbekannte warfen mit Steinen die Glasfüllung zu Türen zum Heizraum ein und schalteten dort die Heizung und die Lüftungsanlage aus und öffneten Wasserhähne, sodass sich Wasser im Heizraum ansammelte. Im Zugangsbereich zu dem Heizraum wurden Bewegungsmelder einfach abgeschlagen. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, aufzunehmen.

Einbruch

Salem

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend hebelten unbekannte Täter eine Türe zu den Geschäftsräumen eines Anwesens an der Straße Am Riedweg auf und drangen in diese ein. Dort wurde aus einer Kasse ein überschaubarer Betrag an Münzgeld entwendet. Der an der Türe verursachte Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein.

Winterunfall

Uhldingen-Mühlhofen

Leichte Verletzungen erlitt eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Seat bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.00 Uhr, an ihrem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Auf der Kreisstraße 7783 zwischen Gebhardsweiler und Daisendorf fahrend, prallte sie bei überfriedender Nässe zunächst gegen eine Schutzplanke. Nachdem sie von dieser abgewiesen wurde, schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen einen rechts der Fahrbahn stehenden Baum. Die Frontairbags lösten aus. Rettungsdienstkräfte brachten die Verletzte zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Unfallflucht

Friedrichshafen

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag zwischen 07.00 und 10.15 Uhr an einem auf dem Parkplatz der Claude-Dornier-Schule an der Steinbeißstraße geparkten BMW Kombi entlang und verursachte an diesem ca. 500 Euro Sachschaden. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Mögliche Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 / 7010, Kontakt aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Ca. 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagvormittag gegen 09.15 Uhr, als ein 38-Jähriger mit seinem Ford von einer Grundstücksausfahrt auf die Röntgenstraße ausfuhr und mit dem VW einer dort fahrenden und übersehenen 26-Jährigen zusammenstieß.

