POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Streitigkeit

In einem Gebäude in der Rebbergstraße sind am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, zwei 17-Jährige wegen der Benutzung eines Gemeinschafts-PC in Streit geraten. Dabei wurde einer der Beteiligten am Hals gewürgt und musste mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden, während sein Kontrahent nur leichtere Kratzwunden erlitten hat. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer beschädigt PKW

Ein mit rund 1,2 Promille deutlich alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, gegen 05.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Fritz-Arnold-Straße rückwärts gegen einen geparkten PKW gestoßen und hat dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der Fahrer musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Konstanz

Unfall beim Wechsel der Fahrspur

Jeweils Sachschaden von rund 3000 Euro ist am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, bei einem Unfall an der Einmündung Grenzbachstraße/Schulthaißstraße an zwei Fahrzeugen entstanden. Die Lenkerin eines auf der Grenzbachstraße stadteinwärts fahrenden Mercedes wechselte auf die Abbiegespur in Richtung Schulthaißstraße und dürfte dabei einen dort fahrenden Audi übersehen haben. Bei der seitlichen Kollision blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer

Deutlich einen über den Durst getrunken hatte ein Autofahrer, den eine Streife des Polizeireviers am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, im Schürmann-Hoster-Weg kontrollierte. Da die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, erfolgte ein Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Es folgten eine ärztliche Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einbehaltung des Führerscheins.

Konstanz

Gegen Baum geprallt

Zum Glück unverletzt geblieben ist eine 78-jährige Lenkerin eines Mercedes, die am Samstag, gegen 13.15 Uhr, aus Richtung Litzelstetten kommend, kurz nach dem Abbiegen zur Insel Mainau nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel geprallt ist. An ihrem Fahrzeug ist dabei ein Schaden von rund 7000 Euro entstanden, während der sonstige Schaden auf rund 500 Euro geschätzt wird.

Konstanz

Unfallflucht

Vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr, einen auf dem Döbeleparkplatz geparkten VW Bus beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Singen

Scheibe eingeschlagen

Die Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäfts in der Hauptstraße hat ein unbekannter Täter am Sonntag, zwischen 03.00 Uhr und 09.45 Uhr, mit einem Gegenstand eingeschlagen und dabei einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Aufgrund der Lage der Beschädigung wird von einer Sachbeschädigung und nicht von einem Einbruchsversuch ausgegangen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Versuchter Wohnungseinbruch

Nachdem er mit dem Aufhebeln eines Fensters scheiterte, versuchte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag ebenfalls erfolglos durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Höristraße einzudringen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Gottmadingen

Versuchter Einbruch

Vergeblich hat ein unbekannter Täter versucht, am Samstag, zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr, gewaltsam die Terrassentür eines Gebäudes in der Eichenbohlstraße zu öffnen. Da dies nicht gelang, ist nur geringer Sachschaden von rund 100 Euro entstanden.

Singen

Geldbörse aus Umkleidekabine entwendet - Warnhinweis

Während des Trainingsbetriebs ist ein unbekannter Täter am Freitag, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, in die unverschlossene Umkleidekabine der Kreissporthalle eingedrungen und hat aus einer Trainingstasche eine Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und ein Handy entwendet. Die Geldbörse ohne Bargeld konnte in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden. Die Polizei rät, nur unbedingt notwendige Wertsachen zum Training mitzunehmen und im Sichtbereich in der Halle zu deponieren. Umkleidekabinen sollten nach Möglichkeit zum Trainingsbeginn abgeschlossen werden.

Hilzingen-Binningen

Geldbörse aus PKW gestohlen

Auf noch unklare Art hat ein unbekannter Täter einen im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen im Engelweg geparkten Dacia geöffnet und aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät und eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Orsingen-Nenzingen

Verkehrszeichen gestreift

Beim Abbiegen von der B313 nach rechts auf die Zufahrt zur A98 ist am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, der Lenker eines aus Richtung Stockach kommenden Seat nach links von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und streifte ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

Stockach

Heckscheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmorgen auf dem Parkplatz an der Anschlussstelle Stockach Ost geparkten Skoda hat ein unbekannter Täter eingeschlagen und aus dem Fahrzeug einen Skihelm, eine Brille, Handschuhe und Skischuhe der Marke Head im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, erbeten.

Stockach/A98

Autofahrerin unter Kokaineinwirkung

Wegen Kokainbesitz und Fahrens unter Drogeneinwirkung muss sich eine 23-jährige Autofahrerin verantworten, die am Sonntag, gegen 12.00 Uhr, von einer Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen auf dem Parkplatz Nellenburg Nord kontrolliert wurde. Gemeinsam mit einer hinzugerufenen Zollstreife fanden die Beamten unter dem Fahrersitz rund ein halbes Gramm Kokain. Die Fahrerin räumte ein, bereits vor Fahrantritt davon konsumiert zu haben, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und ihr die Weiterfahrt untersagt wurde. Beim 26-jährigen Beifahrer konnten ebenfalls rund 0,6 Kokain und ein zusammengerollter Geldschein, mit dem Kokain konsumiert wurde, aufgefunden werden. Der Mann zeigte sich gegenüber den Kontrollbeamten aggressiv und uneinsichtig, weshalb er zeitweise gefesselt werden musste. Neben einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn deshalb auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte.

Stockach-Wahlwies

Mehrere Körperverletzungen - Zeugen gesucht

Während der Nachtumzug und das anschließende Narrentreiben in und um die Rossberghalle am Samstagabend friedlich und ohne besondere Ereignisse verliefen, ist es am frühen Sonntagmorgen in kurzer zeitlicher Abfolge zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur musste gegen 02.45 Uhr, ein 19-Jähriger versorgt werden, der in der Rossberghalle von einem Unbekannten einen Schlag in das Gesicht erhalten hatte. Nur wenige Minuten später kam es in der Halle zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei der ein 26-Jähriger im Verdacht steht, einem 40-Jährigen einen Kopfstoß versetzt und ihm dabei ebenfalls das Nasenbein gebrochen zu haben. Gegen 03.30 Uhr erhielt ein 30-Jähriger in der Veranstaltungshalle von einem unbekannten Täter einen Faustschlag in das Gesicht. Die dabei verursachte Platzwunde an der Stirn musste in einem Krankenhaus genäht werden. Kurz zuvor warf ein 26-jähriger Tatverdächtiger einem 24-Jährigen nach einem Streitgespräch ein Glas ins Gesicht. Der 24-Jährige verletzte sich dabei am Auge und musste ärztlich versorgt werden. Ebenfalls mit dem Verdacht einer Nasenbeinfraktur musste gegen 03.40 Uhr ein 20-Jähriger behandelt werden, der nach Zeugenbeobachtungen von einem "großgewachsenen Mann" aus noch unbekanntem Grund bei einem Verkaufsstand auf dem Festgelände bei der Rossberghalle mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde. Zeitgleich erhielt ein 24-Jähriger an der gleichen Örtlichkeit von einem weiteren Unbekannten ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht. Neben einem Riss in der Lippe besteht auch hier der Verdacht einer gebrochenen Nase. Die beiden Täter sollen anschließend noch versucht haben, die auf dem Boden liegenden Verletzten zu treten. Die Polizei ermittelt in den genannten, vermutlich zum Teil zusammenhängenden Vorfällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

