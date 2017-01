POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen

Offenbar zuvor auf umfangreicher Diebestour waren zwei 19-jährige Männer, welche von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Erstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen am frühen Samstagabend dabei beobachtet wurden, wie sie eine schwarze Tasche über den Zaun des Geländes warfen. Bei einer Nachschau konnten darin diverse neuwertige Schuhe und Elektroartikel festgestellt werden, welche noch entsprechende Etikettierungen trugen. Durchsuchungen der beiden Tatverdächtigen durch die hinzugezogenen Polizeibeamten förderten weiteres mutmaßliches Diebesgut zutage. Der Gesamtschaden dürfte zwischen 200 und 300 Euro betragen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Veringenstadt

Zwei Verletzte und Sachschaden von ca. 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, welcher sich am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr ereignete. Der 21-jährige Unfallverursacher befuhr in stark betrunkenem Zustand mit seinem Pkw die Gayernstraße in Veringenstadt und streifte hier zunächst einen 31-jährigen Fußgänger. Dieser wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Im weiteren Verlauf prallte der 21-Jährige nach kurzer Fahrt gegen die Kirchenmauer. Durch den Aufprall wurde der ebenfalls im Wagen befindliche 20-jährige Beifahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ohne sich um seinen verletzten Bekannten und um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch etwa eine Stunde später von einer Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, er wird sich für sein Verhalten nun strafrechtlich zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell