POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Radolfzeller Straße in Konstanz-Wollmatingen ereignete. Die 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin befuhr die Dettinger Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Radolfzeller Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß stadtauswärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 51-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Die 51-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Singen

Zu einem Gasunfall gerufen wurden Feuerwehr und Rettungsdienste am Freitagabend gegen 17 Uhr in den Langenrain in Singen. Vor Ort wurde eine 31-jährige Mutter mit ihren beiden drei und fünf Jahre alten Kindern angetroffen, welche zuvor eigenen Angaben zufolge Reinigungsarbeiten an ihrem Gasherd durchgeführt hatte und danach ebenso wie ihre Kinder über Unwohlsein und eine Bewusstseinseintrübung klagte. Während die drei Verletzten vom Rettungsdienst behandelt und im weiteren Verlauf zur eingehenderen Diagnostik in eine Spezialklinik eingeliefert wurden, führte die Feuerwehr Messungen in der betroffenen Wohnung durch, welche allerdings keinen Befund ergaben. Auch ein Mitarbeiter des Gaswerks konnte keine technischen Auffälligkeiten feststellen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Beschwerden aufgenommen, ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Hilzingen-Binningen

Nicht schlecht staunte ein 27-jähriger Pkw-Lenker am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr, als ihm auf der K 6126 zwischen Binningen und Welschingen in Höhe des Baggersees ein Pkw mit zwei platten Vorderreifen entgegenkam und sich dann auch noch einer der beiden Reifen von der Felge löste und gegen das Fahrzeug des Mannes prallte. Hierbei entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Statt jedoch anzuhalten, fuhr die 59-jährige Unfallverursacherin unbeirrt weiter. Dem 27-Jährigen, welcher zwischenzeitlich gewendet hatte, gelang es erst nach über vier Kilometern Hinterherfahrt, die Frau zum Anhalten zu bewegen und die Polizei hinzuzuziehen. Wie sich herausstellte, stand die 59-Jährige nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Die platten Reifen dürften vom Überfahren einer Verkehrsinsel im Bereich Welschingen gestammt haben. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sie musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein unmittelbar abgeben.

Engen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmorgen gegen 06:55 Uhr auf der A 81 kurz vor der Rastanlage Hegau West ereignet hat. Den Angaben eines 32-jährigen Pkw-Lenkers zufolge habe dieser zur Unfallzeit die A 81 in südlicher Richtung befahren und kurz vor der Rastanlage auf einen vor ihm fahrenden, langsameren VW Passat aufgeschlossen, welcher seinerseits hinter einem Lkw fuhr. Nachdem der 32-Jährige zum Überholen der beiden Fahrzeuge auf die linke Fahrspur gewechselt hatte und sich bereits auf Höhe des Fahrzeughecks des Passat befand, sei dieser plötzlich und unmittelbar vor ihm ausgeschert, um ebenfalls zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der 32-Jährige stark abbremsen und nach links ausweichen müssen. Hierbei touchierte er die Mitteilleitplanke und beschädigte diese sowie sein eigenes Fahrzeug nicht unerheblich. Der Sachschaden dürfte ca. 6.000 Euro betragen. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam es nicht. Dessen Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich den Angaben des 32-Jährigen zufolge um einen dunklen VW Passat, neueres Modell, mit einem schweizerischen Kennzeichen beginnend mit ZH-. Die Polizei bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Personen, welche Hinweise zur Identität des VW-Fahrers geben können, sich zur Klärung des Sachverhalts mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen dem 21.01.17, 20 Uhr, und dem 22.01.17, 07 Uhr, das Kriegerdenkmal am Luisenplatz in Radolfzell, indem sie dieses mit Farbbeuteln bewarfen und mit einem Schriftzug in bunter Farbe verschmierten. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität der Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell