POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Weingarten

Streitigkeit entpuppt sich als Drogenparty

Am Samstag wurde die Polizei kurz nach 01.30 Uhr zu einer Streitigkeit in die Scherzachstraße gerufen. Dort traf sie auf den 24-jährigen Wohnungsinhaber. Bereits beim Betreten der Wohnung konnte durch die eingesetzten Beamten intensiver Cannabisgeruch wahrgenommen werden. In der Wohnung wurden noch zwei 17- bzw. 25 Jahre alte Bekannte des Wohnungsinhabers festgestellt. Die Anwesenden standen sichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Außerdem wurden auf dem Wohnzimmertisch Betäubungsmittelutensilien festgestellt, weshalb die anwesenden Personen sowie die Wohnung einer genaueren Kontrolle unterzogen wurden. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von insgesamt ungefähr 10 Gramm Marihuana. Alle drei Personen gelangen deshalb wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Altshausen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Vermutlich gestört wurde ein bislang noch unbekannter Täter, der am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr versucht hat, über die rückwärtige Gebäudeseite in ein Haus in der Mozartstraße einzudringen. Im Bereich der dortigen Terrasse setzte der Unbekannte die über eine Zeitschaltuhr betriebene Beleuchtung außer Betrieb. Zu einer weiteren Tathandlung kam es in der Folge jedoch nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Beleuchtungseinrichtung ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell