POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Bad Saulgau

Diebstahl aus Pkw in drei Fällen

Vermutlich auf das Konto von ein und demselben Täter dürften drei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen gehen, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten. Die unbekannte Person nutzte den Umstand aus, dass alle drei Fahrzeuge nicht verschlossen waren. In der Gutenbergstraße durchsuchte sie einen Citroen. Nachdem sie keine Wertsachen finden konnte, entwendete sie den Innenspiegel. Eine Hundedecke sowie den Führerschein des Fahrzeugbesitzers nahm die unbekannte Person aus einem Toyota mit, der in einer Hofeinfahrt in der Sternstraße stand. In der Friedrich-List-Straße überwand die Täterschaft zunächst ein unverschlossenes Hoftor. Anschließend begab sie sich zu einem auf dem Grundstück abgestellten VW und durchsuchte den Fahrzeuginnenraum. Hierbei fiel ihr eine Geldbörse in die Hände, aus der sie etwa 50,-- Euro Bargeld entwendete.

