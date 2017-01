POL-KN: Fahren unter Drogeneinfluss

Aichstetten (ots) - Anzeichen von Drogenbeeinflussung stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, bei einem 27-jährigen Mercedes-Fahrer auf dem Eurorasthof "Am Waizenhof" fest. Ein durchgeführter Urin-Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, weshalb die Beamten eine ärztliche Blutentnahme bei dem 27-Jährigen veranlassten. Da der Fahrer zudem einen gefälschten, polnischen Führerschein aushändigte und einen Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser in seinem Fahrzeug griffbereit mitführte, muss er sich neben dem Vorwurf unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, ferner wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Auch dessen 21-jähriger Beifahrer wies sich mit einem gefälschten Ausweis aus. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle aufgrund noch zu verbüßender Ersatzfreiheitsstrafen wegen begangener Diebstahlsdelikte vorlagen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell