POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Langenargen

Vorfahrtsunfall

Etwa 4.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.10 Uhr auf der L 334. Ein 85-Jähriger bog mit seinem Pkw VW von der Friedhofstraße nach links in die bevorrechtigte Friedrichshafener Straße ab, missachtete hierbei die Vorfahrt eines 69-jährigen Toyota-Fahrers und streifte diesen.

Meersburg

Vorfahrtsunfall

Rund 6.000 Euro Blechschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 20.00 Uhr. Eine 30-Jährige bog mit ihrem Pkw Renault aus dem Lehrenweg in die Mesmerstraße, missachtete die Vorfahrt eines 20-Jährigen und prallte in dessen Audi. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt, wobei ein Abschleppen nicht erforderlich war.

Überlingen

Küchenbrand

Eine durch Rauchgase leicht verletzte Person und zirka 200 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Küchenbrandes am Donnerstag gegen 18.00 Uhr in der Straße "Schatzberg". Einer Bewohnerin brannte beim Kochen ihr Essen auf dem Herd an. Hinzugerufene Nachbarn löschten den Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, welche mit einem Löschzug und 25 Einsatzkräften ausrückte, belüftete die Räumlichkeiten, damit die Rauchgase abziehen konnten. Die Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Meersburg

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein Sattelzugfahrer verantworten, da er am Mittwoch gegen 15.40 Uhr trotz Gegenverkehr ein Wohnmobil überholte und dadurch sowohl einen entgegenkommenden VW Tuareg-Fahrer als auch der Fahrer des überholten Wohnmobils eine Vollbremsung einleiten mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Anschließend überholte der Fahrer des Sattelzuges im Überholverbot erneut mehrere Lkw. Ein hinterherfahrender Zeuge verständigte die Polizei, welche den Lkw-Fahrer kontrollieren konnte. Die Polizei in Meersburg, Tel. 07532/434453, sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden grauen VW Tuareg, welche in diesem Zusammenhang stehenden Verkehrsverstöße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können.

Überlingen

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln

Einen größeren Feuerwehreinsatz löste am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter durch das mutwillige Einschlagen eines Feuermelders in einer Schule in der Rengoldshauser Straße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, die mit einem Löschzug und insgesamt 25 Einsatzkräften anrückte, um die Schule zu überprüfen, stellte den Fehlalarm fest. Die Brandmeldeanlage musste wieder zurückgestellt und eine neue Glasscheibe in den Brandmelder eingesetzt werden. Die Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

