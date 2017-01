POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Randalierer

Eine randalierende Person am Bahnhof auf Gleis eins wurde der Polizei am Donnerstag gegen 19.45 Uhr gemeldet. Der Meldung zufolge soll der stark alkoholisierte nordafrikanische Mann andere Fahrgaste angepöbelt und Koffer umgestoßen haben. Die Polizei konnte die Person am Bahnhof nicht mehr antreffen, kontrollierte den 27-jährigen Randalierer zusammen mit seinen drei gleichaltrigen Landesmännern jedoch bei einem nahegelegenen Discounter. Von den vier Personen gingen keine Störungen mehr aus, so dass die Begleiter des 27-Jährigen diesen nach Hause begleiten konnten.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Mehrere hundert Euro Blechschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz der SRH Klinik in der Hohenzollernstraße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Pkw Audi A3 und verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern, die Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu verständigen.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in der Hohenzollernstraße. Eine 55-jährige musste am dortigen Kreisverkehr mit ihrem VW verkehrsbedingt warten und bremste. Eine nachfolgende 29-jährige Fahrerin konnte, vermutlich infolge Unachtsamkeit, mit ihrem Pkw Mercedes-Benz nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den vorrausfahrenden Pkw. Die 55-Jährige, welche sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wurde durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Die 29-Jährige setzte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fort.

Meßkirch

Versuchter Wohnungseinbruch

Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, als er versuchte in ein Wohnhaus im Sandbühlweg einzubrechen. Beim Versuch, die Haustüre aufzuhebeln, scheiterte der Unbekannte und flüchtete. Der Eigentümer wurde auf die Straftat aufmerksam, da sich die Haustüre von außen nicht mehr öffnen ließ. Personen, die im fraglichen Zeitraum im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, mitzuteilen.

Laiz

Unfallflucht

Nahezu 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Pkw-Fahrer am Donnerstag gegen 05.45 Uhr auf der Winterlinger Straße. Eine 20-Jährige bog mit ihrem Pkw Opel Astra von der Schmeier Straße nach links in die Winterlinger Straße ein, wo sie von einem Unbekannten mit dessen Pkw gestreift wurde. Dieser fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Zeugen, welche den Verkehrsunfall bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen Tel. 07571/104-0, zu melden.

Wald

Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Wald. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Wald rasch gelöscht werden und die Feuerstätte wurde durch den Schornsteinfeger begutachtet. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Glashütte

Kaminbrand

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am heutigen Freitag gegen 07.45 Uhr in Wald-Glashütte, da ein Kaminbrand gemeldet wurde, welcher bereits auf den Dachstuhl übergegriffen haben soll. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wald rückte mit allen Abteilungen sowie einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Kaminbrand mit starkem Funkenflug festgestellt, welcher rasch gelöscht werden konnte. Das Feuer hatte entgegen den ersten Meldungen den Dachstuhl noch nicht ergriffen, so dass kein Sachschaden entstanden ist. Der zuständige Kaminkehrer kümmerte sich anschließend um die Feuerstätte.

Pfullendorf Krähenried

Abbiegeunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Abbiegeunfall am Donnerstagmorgen gegen 08.20 Uhr in der Einmündung L 268 / K 8233. Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges bog von der L 268 nach links in die K 8233 ab. Ein 47-Jähriger überholte mit seinem Pkw VW das Räumfahrzeug und prallte diesem in die Fahrerseite. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Straub

