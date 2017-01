POL-KN: Pkw schleudert von der Fahrbahn

Wangen im Allgäu (ots) - Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, eine 40-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 320. Die Frau hatte von Wangen in Richtung Neuravensburg fahrend kurz vor Lottenmühle aufgrund Schneeglätte, starkem Seitenwind und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach rutschte sie einen kleinen Abhang hinunter, wo ihr Pkw auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Sie wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr Wangen, die mit 22 Mann vor Ort war, aus dem Auto geborgen. Mit einem Rettungswagen wurde sie danach in ein Krankenhaus gefahren. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell