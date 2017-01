POL-KN: Ladung unzureichend gesichert

Autotransporter - Jaguar verloren Bild-Infos Download

Baindt (ots) - Ein Jaguar-Coupé hat am Donnerstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, ein Fahrer eines Autotransporters auf der Landesstraße 284 verloren. Der 46-jährige Fahrzeug-Lenker war vom Kreisverkehr Dachser in nördlicher Richtung gefahren, als ihm im Kreisverkehr Riedsenn der Sportwagen von der Ladefläche rutschte. An dem Jaguar dürfte ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell