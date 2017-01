POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, eine geparkte Mercedes A-Klasse auf einem Parkplatz eines Discounters in der Jahnstraße angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Leutkirch im Allgäu

Bettler unterwegs

Ein Mann wurde am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in den Bahnhofsarkaden von zwei jungen Frauen mit südländischem Aussehen auf einen angeblichen Spendenaufruf aufmerksam gemacht. Als der Mann den Frauen zehn Euro gab, reagierten diese unverschämt und wiesen den gutgläubigen Spender darauf deutlich hin, dass er mindestens zwanzig Euro zu spenden habe. Dies lehnte der Herr ab, worauf die Frauen verschwanden.

Leutkirch im Allgäu

Trotz Verbot überholt

Leicht verletzt wurde der 51-Fahrer eines kleinen Räumfahrzeugs bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, auf der Landesstraße 317. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer hatte von Isny in Richtung Leutkirch fahrend trotz Überholverbot den vorausfahrenden 51-Jährigen überholt, als dieser mit seinem Fahrzeug nach links in den Zufahrtsweg zum Weiler "Kiechle" abbog. Hierbei hatte der Lenker des Audis das Räumschild touchiert und war anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Fronreute - Staig

In Wohnhaus eingebrochen

Durch ein Fenster sind unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Neue Steige" eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Der Diebstahlsschaden dürfte bei mehrere tausend Euro liegen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee

Laderampe verloren

Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf der Wolfegger Straße. An einem stadtauswärts fahrenden Lkw eines 44-Jährigen hatte sich eine seitlich angebrachte Laderampe gelöst und war gegen einen entgegenkommenden Omnibus geprallt. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Handtasche entwendet

Durch einen Nebeneingang ist ein unbekannter Täter am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, in ein Geschäft in der Straße "Schuhhalde" eingedrungen. Aus einem Umkleideraum entwendete er anschließend eine schwarze Handtasche mit persönlichen Gegenständen und einem geringen Bargeldbetrag. Aufgrund der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera liegen zu dem Täter folgende Erkenntnisse vor: Der männliche Täter trug eine grau-weiße Strickmütze, eine grau-rote Kapuzenjacke, eine graue Jeanshose sowie schwarze Schuhe. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Hauptstraße. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Baindt

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Donnerstag, zwischen 05.45 Uhr und 16.00 Uhr, einen geparkten Volvo C 30 auf dem Parkplatz im Bereich der Mochenwanger Straße (L 284) / Kreisverkehr Riedsenn beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Isny im Allgäu

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 35-jähriger Pkw-Fahrer verantworten, der am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in der Alemannenstraße von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Dem Mann war bereits vor einiger Zeit aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Erlaubnis führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen, entzogen worden.

Wangen im Allgäu

Autos stoßen zusammen

Ein Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Ford-Fahrerin und einem 19-jährigen Fahrer eines Skodas ereignete sich am Donnerstagmittag, gegen 12.00 Uhr, in der Siemensstraße. Die 60-Jährige war in Richtung Ravensburger Straße fahrend nach links auf den Parkplatz des Gesundheitszentrums abgebogen, hatte hierbei den entgegenkommenden Pkw des 19-Jährigen vermutlich übersehen, worauf dieser gegen die rechte Seite des Fords prallte. Die Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Wolfegg - Unterhalden

Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, eine 28-jährige Lenkerin eines VW bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 324. In Richtung Wolfegg fahrend war ein 18-jähriger Smart-Fahrer in Unterhalden nach links in ein Grundstück abgebogen, hatte hierbei die entgegenkommende VW-Fahrerin vermutlich übersehen, worauf die 28-Jährige mit ihrer Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Smart prallte. Der 18-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro.

