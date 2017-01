POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Fahrzeug beschädigt

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines VW Caddy, der sein Fahrzeug im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag im Webersteig abgestellt hatte. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Heckklappe des geparkten PKW prallte und dabei einen Schaden von rund 2500 Euro hinterließ. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Fahrzeug macht sich selbständig

Weil vermutlich die Handbremse nicht angezogen und kein Gang eingelegt war, hat sich am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainaustraße ein Volvo selbstständig gemacht und rollte rückwärts über den Parkplatz gegen einen geparkten Jeep. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro.

Allensbach

Diebstahl

Wie erst nachträglich bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter aus einem Nachttisch eines Krankenzimmers in einer Klinik in der Straße Zum Tafelholz im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagabend eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem zweistelligen Bargeldbetrag und ein Handy entwendet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Diebstählen in Krankenhäuser und rät, bei Klinikaufenthalten möglichst nur zwingend notwenige Wertgegenstände mitzunehmen und diese, falls möglich, nicht unbeaufsichtigt zu lassen oder einzuschließen.

Konstanz

Einbruchsversuche

Mit einem Metallrohr hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag versucht, das Glasfenster einer Containertür eines Betriebs in der Fritz-Arnold-Stelle einzuschlagen. Dabei wurde das Sicherheitsglas zwar beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch jedoch Stand. Auch Versuche, die Eingangstür aufzuhebeln, führten für den Täter nicht zum Erfolg. Auf die gleiche Art versuchte der Unbekannte in einen angrenzenden Reifenhandel einzudringen, scheiterte jedoch auch hier an der Beschaffenheit eines Eingangstors. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Singen

Erst Fahrzeugschlüssel, dann Geldbörse entwendet

Aus einer Jacke in einem Umkleideraum der Schwimmhalle des Hegau-Gymnasiums hat ein unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, einen PKW-Schlüssel entwendet und damit das in der Alemannenstraße geparkte Fahrzeug geöffnet. Aus dem PKW entwendete der Unbekannte anschließend eine schwarze Ledergeldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Den zuvor gestohlenen Fahrzeugschlüssel ließ er im geöffneten Fahrzeug zurück. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Engen

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten und zugelassenen Fahrzeug und weiteren Verstößen wird gegen einen 18-Jährigen ermittelt, der am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der junge Fiatfahrer war einer Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen in der Aacher Straße aufgefallen, da er nicht angeschnallt war und am Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Nachdem der Fahrer bemerkte, dass das Streifenfahrzeug gewendet hatte und ihm folgte, versuchte der 18-Jährige zu flüchten. Dabei fuhr er in der Aacher Straße links an einer Verkehrsinsel vorbei um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und reagierte in der Folge nicht auf die Anhalteaufforderung des ihn mit Sondersignalen verfolgende Streifenfahrzeugs. Erst in der Alois-Baader-Straße hielt der Fiatfahrer an und konnte kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und der PKW nicht zugelassen war. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen war seit 2014 nicht mehr gültig. Sein auf dem Beifahrersitz mitfahrender Hund war ebenfalls nicht registriert. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Fahrweise des Fiatfahrers gefährdet wurden oder sonstige sachdienliche Mitteilungen machen können, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Engen-Neuhausen

Brandmelder ausgelöst

Beim Kochen entstandener Dampf hat am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, in einem Gebäude in der Straße Am Bahnhof einen Brandmeldealarm ausgelöst. Die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr musste deshalb nicht eingreifen und konnte nach der Abklärung der Ursache ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken.

Mühlhausen-Ehingen

Zusammenstoß mit einem Reh

Sachschaden in vierstelliger Höhe ist am Donnerstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, bei einem Wildunfall auf der L191 zwischen Welschingen und Mühlhausen entstanden. Vor einen in Richtung Singen fahrenden Toyota sprangen unvermittelt zwei Rehböcke auf die Fahrbahn. Eines der Tiere wurde von dem PKW erfasst, nach links in den Straßengraben geschleudert und dabei getötet. Durch den Aufprall wurde der PKW im Frontbereich erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon.

Stockach

Auffahrunfall

Vermutlich zu spät erkannt haben dürfte am Donnerstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, der Lenker eines auf der Heinrich-Fahr-Straße in Richtung Hindelwangen fahrender BMW, dass ein vorausfahrender Opel wegen eines rangierenden LKW anhalten musste. Durch den Aufprall in das Heck des Opel entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro. Ein im Opel mitfahrender Säugling wurde vorsorglich durch den verständigten Rettungsdienst untersucht, blieb zum Glück, wie auch die übrigen Fahrzeuginsassen unverletzt.

