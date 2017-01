POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw mit Pritschenaufbau und Anhänger am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, in der Syrlinstraße einen geparkten, silbernen Toyota Yaris beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher und dessen Lkw, vermutlich eines Mercedes, werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Bad Wurzach

Frau nach Verpuffung leicht verletzt

Durch Rauchgase leicht verletzt wurde am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, eine 36-jährige Frau in einem Wohnhaus im Friedhofweg. Nachdem sie einen Ölofen im Gebäude angefeuert hatte, wollte dieser wohl nicht richtig brennen. Daher öffnete die Frau eine Abdeckplatte, wobei es zu einer Verpuffung kam. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht - Ampel beschädigt

Eine Lichtzeichenanlage hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Dienstag und Mittwoch, 08.00 Uhr, vermutlich beim Passieren an der Kreuzung Herlazhofer Straße / Öschweg beschädigt und sich anschließend nicht um den verursachten Schaden gekümmert. Da der Ampelschirm in zirka 4,5 Metern Höhe beschädigt und der Ampelmast stark verbogen wurde, wird von einem entsprechend großen Fahrzeug des Unbekannten ausgegangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, zu melden.

Bad Wurzach

Verkehrsbehinderung

Aufgrund Schneeverwehungen und glatter Fahrbahn ist am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr, ein Lkw mit Anhänger eines 39-Jährigen an der Steigung der Landesstraße 317 von Arnach in Richtung Eintürnen liegengeblieben. Aufgrund des Gespanns musste die Fahrbahn für zirka eine Stunde voll gesperrt werden. Nachdem mit Hilfe der Straßenmeisterei die Fahrbahn geräumt und gestreut war, ging auch die Fahrt für den Lkw-Lenker wieder weiter.

Aichstetten

Pkw schleudert von der Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 06.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall eines 58-jährigen VW-Fahrers auf der Landesstraße 260. Der Mann hatte von Altmannshofen in Richtung Leutkirch fahrend in einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Lauben ohne Fremdbeteiligung auf schneebedeckter Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger und einer 52-jährigen Mitsubishi-Fahrerin ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreisstraße 7933. Auf der Strecke zwischen Mennisweiler und Hittisweiler war der Unbekannte der Frau entgegengekommen, als bei Schneeglätte dessen Anhänger ausbrach und gegen den Pkw der 52-Jährigen prallte. Anschließend hatte sich der Lenker des Kleintransporters ohne anzuhalten von der Unfallstelle weiter in Richtung Hittisweiler entfernt. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Aulendorf

Sattelzug trotz Verbotsschild in Wohngebiet gefahren

Sachschaden von zirka 10.000 Euro verursachte ein 64- jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, da er verbotswidrig die Maler-Sauter-Straße befuhr. Hierbei hatte er mehrere Grundstückseinfriedungen sowie ein Hausdach beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Fahrzeuge stoßen zusammen

Ein Frontalzusammenstoße zwischen einem 26-jährigen Daihatsu-Fahrer und einem 23-jährigen Fahrer eines Kleintransporters ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr, auf der Landesstraße 285. Der 26-Jährige hatte von Reute in Richtung Aulendorf fahrend auf schneeglatter Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verloren, war ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Kleintransporter des 23-Jährigen kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß jeweils nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Beim Überfahren von Fahrzeugteilen die aufgrund des Unfalls auf der Fahrbahn lagen, wurde zudem der Pkw einer ebenfalls in Richtung Aulendorf fahrenden Lenkerin beschädigt. Der 26-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er kam danach zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.

Wangen

Fehler beim Abbiegen

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand bei ein Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, als ein 19-Jähriger mit seinem Audi von der August-Braun-Straße nach rechts in die Franz-Joseph-Spiegler-Straße abbog. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit war er mit seinem Pkw auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und seitlich gegen den Pkw eines 75-Jährigen geprallt. Die Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell