POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Ein Navigationsgerät und Musik-CDs im Wert von über hundert Euro entwendete am Mittwoch gegen 19.15 Uhr ein unbekannter Täter aus einem Pkw in der Bittelschießer Straße. Der Unbekannte brach den Kofferraum auf, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort durchsuchte er das Handschuhfach und verließ anschließend das Fahrzeug mit dem Diebesgut über die Beifahrertüre. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Bittelschießer Straße Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Drei Personen werden am Donnerstag gegen 07.30 Uhr in der Friedhofstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Friedhofstraße in Richtung Sigmaringen und bog nach links in das Industriegebiet "Am Wachtelhau" ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Vermutlich infolge ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr der Fahrer eines Pkw Fiat, welcher hinter dem VW fuhr, auf das Fahrzeug seines Vordermannes auf. Die ausgelösten Airbags sowie die angelegten Sicherheitsgurte verhinderten schwerere Verletzungen. Die drei leicht verletzten Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. An den nicht mehr fahrbereiten Pkw, welche abgeschleppt wurden, entstand ein Schaden von zirka 26.000 Euro.

Krauchenwies

Diebstahl aus Pkw

Eine grüne Tasche mit einem Notebook und drei Brillen im Gesamtwert von nahezu 1000 Euro entwendete ein Unbekannter Täter am Montag zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bittelschießer Straße. Der Geschädigte parkte dort seinen Pkw VW Passat, tätigte seinen Einkauf und bemerkte bei seiner Rückkehr den Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0 in Verbindung.

Hettingen

Verkehrsunfall

Etwas mehr als 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 08.00 Uhr auf der K 8201. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Bingen nach Inneringen. Zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortseingang Inneringen geriet der Mann mit seinem Pkw Audi infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und überfuhr ein Verkehrszeichen mit Warnbake. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau / Meßkirch

Mit dem Videofahrzeug auf Streife

Nicht mit einem zivilen Videofahrzeug der Verkehrspolizei hat eine 29-jährige Autofahrerin vergangene Woche gerechnet, als sie in Bad Saulgau den Beamten entgegenkam und deutlich sichtbar mit ihrem Handy telefonierte. Nachdem die Besatzung des Videofahrzeuges gewendet und die Frau eingeholt hatte, telefonierte die 29-Jährige nach wie vor ohne Freisprecheinrichtung. Bei der Kontrolle der Autofahrerin stellte sich ferner heraus, dass diese den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Gurt war zwar im Schloss eingerastet, verlief aber hinter dem Rücken der Frau. Gegenüber den Beamten gab die Pkw-Lenkerin an, das immer so zu machen, da sie sich mit dem Sicherheitsgurt eingeengt fühle. Die Frau erwarten nun ein Bußgeld von 60,- Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei.

Auch den gefährlichen Überholvorgang eines 43-jährigen Autofahrers konnten die Verkehrspolizisten dieser Tage mit dem Videofahrzeug auf der B 311 bei Meßkirch beweiskräftig festhalten. Der Mann hatte zwischen Heudorf und der Kreisgrenze Tuttlingen eine längere Kolonne von drei Lastzügen und mehreren Autos überholt, obwohl für ihn nur unzureichend Sicht bestand. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der 43-Jährige den Überholvorgang abrupt abbrechen und in die Kolonne drängen. Auch dieser Pkw-Lenker wurde von den Beamten angezeigt. Der ausländische Autofahrer musste zudem eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Herbertingen

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der mehrspurigen B 311 zwischen Herbertingen und Ertingen. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Pkw hinter drei weiteren Fahrzeugen auf der linken Fahrspur, um einen Lkw, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr, zu überholen. Aufgrund von Schneeverwehungen bremsten die vorrausfahrenden Fahrzeuglenker ihre Pkw ab. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit bremste der 31-Jährige zu spät und prallte mit seinem Toyota gegen den vorrausfahrenden BMW. Da beide Pkw nur an der Stoßstange beschädigte wurden, konnten die Unfallbeteiligten nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei weiterfahren.

Pfullendorf

Graffiti

Erneut kam es am Mittwoch zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr in Pfullendorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. In der Unterführung unter der neuen L 194 zwischen den beiden Kreisverkehren, welche die Friedhofstraße mit der Mengener Straße verbindet wurden die Wände mit den nachfolgenden Schriftzügen in unterschiedlichen Farben(blau, rot und schwarz) besprüht: "MEDICATED, FUCK USA, 2PAC, FUCK IS, LOW LIFE, FUCK YOU, AZZ, PFD" sowie ein Dollarzeichen, ein Stern und ein Kreuz. Die Zeugin, welche die Farbschmierereien entdeckte, hatte zur Tatzeit drei Jugendliche in der Unterführung gesehen. Als sie zur Unterführung kam und die Beschädigungen entdeckte, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07552/2016-0, bittet Zeugen, welche zur Tatzeit Jugendliche im dortigen Bereich oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Mitteilung.

Mengen

Vorfahrtsmissachtung

Blechschaden von rund 20.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beizkofer Straße / Königsberger Straße. Ein Porsche-Fahrer fuhr auf der Königsberger Straße und überquerte die bevorrechtigte Beizkofer Straße. Hierbei prallte er frontal in die linke Fahrzeugseite eines Pkw Citroen, dessen Fahrerin stadteinwärts fuhr. Der Citroen wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und kam in entgegengesetzter Richtung am Gehsteig zum Stehen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Beiden Pkw waren trotz des hohen Unfallschadens noch fahrbereit.

