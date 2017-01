POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Auffahrunfall

Meckenbeuren

Jeweils ca. 1.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Pkw eines Unfalls am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der Tettnanger Straße. Ein 30-Jähriger bog mit seinem VW von der Hauptstraße nach links auf die Tettnanger Straße ab und hielt vor dem folgenden Fußgängerüberweg an, um seiner Verpflichtung wartende Fußgänger queren zu lassen nachzukommen. Ein mit seinem Audi nachfolgender 54-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf.

Vorfahrtunfall

Eriskirch

Etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr, als ein 52-Jähriger mit seinem BMW von der Irisstraße auf die Friedrichshafener Straße einfuhr und gegen den VW eines 57-Jährigen stieß, der dort vorfahrtsberechtigt von links heranfuhr und übersehen worden war.

Auffahrunfall

Salem

Ca. 3.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 200 a bei Tüfingen. Ein 17 Jahre alter Fahrschüler erschrak, als vor ihm eine Katze die Fahrbahn überquerte und bremste das Fahrschulfahrzeug ab. Ein mit seinem Mercedes nachfolgender 70-Jähriger erkannte das Bremsmanöver, konnte aber auf schneebedeckter Fahrbahn nicht mehr verhindern, dass sein Pkw noch auf das Fahrschulfahrzeug auffuhr.

Auffahrunfall

Uhldingen-Mühlhofen

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Auffahrt Uhldingen in Richtung Überlingen. Wie es dazu kam, dass die rechte vordere Fahrzeugecke des Sattelzugs eines 26-Jährigen mit der linken hinteren Fahrzeugecke des Renault eines 62-Jährigen kollidierte, waren die Beteiligten gegensätzlicher Auffassung.

Winterunfall

Deggenhausertal

Von einer Schneeverwehung auf der Fahrbahn überrascht wurde eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Fiat, die am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße 204 von Wittenhofen in Richtung Urnau fuhr. Beim Bremsen geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kippte schließlich auf der abfallenden Böschung auf die rechte Fahrzeugseite. Die leichtverletzte Fahrerin konnte selbst aus ihrem Pkw steigen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw und schleppte diesen ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell