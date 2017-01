POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 19.01.2017 - Rauschgift sichergestellt

Ravensburg (ots) - Zahlreiche Konsumeinheiten an Kokain, Amphetamin, Ecstasy sowie Marihuana haben Polizeibeamte aus Bayern und der Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Polizeirevier Ravensburg am Mittwochnachmittag bei einer Wohnungsdurchsuchung zweier Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund vorhandener Erkenntnisse hatte die ermittelnde Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Im Rahmen der Maßnahme beschlagnahmten die Beamten zudem mutmaßliches Dealer-Geld in Höhe von über 1.000 Euro. Gegen die Frauen wird wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels ermittelt.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751 806 - 1337

Polizeihauptkommissar Jens Purath, Tel. 07531 995 - 1014

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell