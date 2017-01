POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Allensbach

Eisplatte beschädigt PKW

Eine Eisplatte vom Dach eines vorbeifahrenden LKW ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der B33, auf Höhe der Abfahrt Allensbach-Mitte, auf die Motorhaube eines in Richtung Konstanz fahrenden Mercedes geprallt und hat dabei einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Der Lenker des in Richtung Singen fahrenden LKW fuhr weiter, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern und konnte von dem in Hegne drehenden Mercedesfahrer auch nicht mehr eingeholt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150 zu melden.

Konstanz

Kartonagen in Brand geraten

Möglicherweise eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe hat am Dienstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, in einem Betrieb in der Byk-Gulden-Straße Kartonagen in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter mit Feuerlöschern bis zum Eintreffen der mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückten Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Ein nachträglich entdecktes Glutnest löschte die Feuerwehr. Zwei Personen wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Während der Brandschaden gering ausfallen dürfte, wurden durch den Einsatz der Feuerlöscher im Betrieb gelagerte Gegenstände verunreinigt. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch unklar.

Konstanz

Gegen Laterne geprallt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist vermutlich in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Fahrzeug am Kreisverkehr der Garten-/Brauneggerstraße gegen eine Straßenlaterne geprallt und hat sie dabei stark beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Die Straßenlaterne muss komplett erneuert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf das vermutlich beschädigte Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Fahrzeug in Brand geraten

Bei einem Startversuch ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein VW im Alpsteinweg in Brand geraten und musste von der mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften angerückten Feuerwehr gelöscht werden. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Rielasingen-Worblingen

Fahrzeug in Brand geraten

Aus noch unklarer Ursache ist am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, in einer Werkstatthalle eines Autohandels in der Singener Straße ein zur Reparatur abgestellter Renault in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Zeugen auf den Sachverhalt aufmerksam und verständigten die Feuerwehr, die aus Rielasingen und Singen anrückte und das Feuer löschte. Während der Löschmaßnahmen musste die Singener Straße zeitweise gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere Tausend Euro betragen.

Singen-Überlingen

Wildunfall

Ein über die K6158 rennendes Wildschwein wurde am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, von einem in Richtung Singen fahrenden Jaguar auf Höhe der Kiesgrube, kurz vor dem Kreisverkehr zur K6157 erfasst und durch den Aufprall getötet. Am PKW entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro. Das Wildschwein dürfte noch von einem weiteren PKW überfahren worden sein, dessen Lenker sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Büsingen

Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Zweifacher Blechschaden in Höhe von rund 35.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, bei einem Unfall auf der Alte Schaffhauser Straße entstanden. Ein 35-jähriger Lenker eines in Richtung Schaffhausen fahrenden Audi verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und prallte mit dem ausbrechenden Fahrzeugheck gegen einen entgegenkommenden VW eines 19-Jährigen, der zuvor versuchte, an den rechten Fahrbahnrand auszuweichen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der Audi drehte sich um 180 Grad und kam seitlich von der Fahrbahn ab. Beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Singen

Ladendiebstahl

Nachdem ein 23-jähriger Mann am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der August-Ruf-Straße eine Umkleidekabine mit zwei Jacken betreten, aber nur noch mit einer Jacke verlassen hatte, wurde er von einem Mitarbeiter beim Verlassen des Geschäfts angesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann die fehlende Jacke unter seiner eigentlichen Oberbekleidung getragen hatte, weshalb gegen ihn wegen Diebstahls ermittelt wird.

Singen

Einbruch

Auf Bargeld hatten es unbekannte Täter abgesehen, die sich im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagnachmittag durch Aufhebeln der zweiflügligen Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Call Shop in der Thurgauer Straße verschafften. Anschließend durchsuchten sie die Geschäftsräume nach Diebesgut und entwendeten aus einem Behältnis einen größeren Bargeldbetrag. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Radolfzell

Festgefrorene Milch

Beim Umpumpen ist am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, auf dem Parkplatz neben der L220 (Abfahrt B33neu/Salzlager) rund 150 Liter Milch aus einem Tankfahrzeug ausgelaufen und aufgrund der Witterung gefroren. Die glatte Fläche musste deshalb von einem verständigten Streufahrzeug der Straßenmeisterei abgestreut werden.

Radolfzell

Fahrzeug ohne Versicherungsschutz

Ohne gültigen Versicherungsschutz war am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, ein Autofahrer unterwegs, der von einer Streife in der Markthallenstraße kontrolliert wurde. Den Beamten fiel der Mercedes wegen der fehlenden Stempel in den Kennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug bereits seit Anfang Januar erloschen war. Der Fahrer wird deshalb wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Gaienhofen

Fahrzeuge streifen sich

Nicht ausreichend rechts gefahren sein dürfte am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr, ein auf der K6162, aus Richtung Moos-Weiler kommender unbekannter Fahrzeugführer und streifte dabei in einem Waldstück einen aus Richtung Gaienhofen kommenden Toyota am linken Außenspiegel. Ohne sich um den dadurch verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer in Richtung Gaienhofen weiter. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100 erbeten.

Stockach

Fahrzeug überschlägt sich

Auf einer Schneeverwehung ist am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, auf der K6117, zwischen Orsingen und Wahlwies, die Lenkerin eines in Richtung Wahlwies fahrenden Peugeot mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte der PKW gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 49-jährige Autofahrerin konnte sich aus ihrem Fahrzeug selbst befreien und musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der nicht mehr fahrbereite PKW, an dem ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.

Stockach-Zizenhausen

Fahrzeug gegen Hauswand geprallt

Beim Ausfahren aus einem Parkplatz auf die Windegg-Tuttlinger-Straße hat am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, der Lenker eines Audi einen herannahenden Mercedes übersehen. Bei einem Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei dürfte am Mercedes ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden sein. Die Schadenshöhe am Gebäude ist noch nicht bekannt. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt.

Bodman-Ludwigshafen

Zusammenstoß

Auf der glatten Fahrbahn nicht rechtzeitig bremsen konnte am Mittwochnachmittag, gegen 17.15 Uhr, die Lenkerin eines Ford und prallte im Fuchsweg gegen einen rückwärts in eine Hofeinfahrt einfahrenden Citroen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Schmidt

