POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Streit eskaliert

Zwischen zwei befreundeten jungen Männern entwickelte sich in der Nacht zum Dienstag, gegen 01.30 Uhr, in einer Gaststätte in der St.-Longinus-Straße möglicherweise aufgrund ihrer Alkoholisierung eine körperliche Auseinandersetzung. Als die beiden mit Fäusten aufeinander einschlugen, mischten sich ein Angestellter und ein Gast in den Streit ein und versuchten die Männer voneinander zu trennen. Hierbei erlitt einer der Einschreitenden einen Tritt gegen die Hüfte, der andere einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend verließen die beiden Tatverdächtigen die Örtlichkeit. Verständigte Polizeibeamte konnten die Männer kurz darauf im Stadtgebiet vorläufig festnehmen und zur Dienststelle bringen. Hierbei leisteten beide Männer Widerstand, weshalb in einem Fall Pfefferspray von dem Beamten eingesetzt werden musste. Im Polizeirevier beleidigten sie zudem die anwesenden Polizisten. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung ermittelt.

Fremdenfeindliche Äußerungen

Wegen fremdenfeindlicher und verfassungswidriger Äußerungen ermittelt die Polizei gegen einen 45-Jährigen, der am Sonntagabend, gegen 17.00 Uhr, während des Narrensprungs im Bereich der Bodnegger Straße an einen Streifenwagen herangetreten war und die Beamten fragte, ob sie nichts Besseres zu tun hätten. Als sich der Mann daraufhin wieder von dem Fahrzeug entfernte, rief er lautstark "Heil Hitler". Bei der anschließenden Personenkontrolle reagierte der Mann gegenüber den Beamten aggressiv, uneinsichtig und fragte, warum die Polizei nicht "Kanaken jage". Weiter gab er an, bald den Reichsbürgern anzugehören und "man ihm dann nichts mehr könne". Auf den Tatvorhalt der Beamten reagierte der Mann erneut mit dem Ausruf "Heil Hitler".

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell