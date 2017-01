POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfall beim Ausparken

Tettnang

Ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr, als eine 73-Jährige mit ihrem Opel rückwärts von einem Stellplatz an der Karlstraße ausparkte und gegen einen geparkten Audi fuhr.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr, als ein 25-Jähriger mit seinem BMW die Auffahrt von der Ehlersstraße auf die Bundesstraße 31 befuhr, ins Schleudern kam und gegen die Leitplanke prallte. Der nicht mehr fahrfähige Pkw musste abgeschleppt werden, die Leiteinrichtung wurde auf einer Länge von zehn Metern beschädigt.

Diebstahl von Xenonscheinwerfern -bitte Zeugenaufruf-

Friedrichshafen

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 13.15 und 14.45 Uhr an einem auf dem größeren Parkplatz an der Hugo-Eckener-Schule (Steinbeisstraße) geparkten silbernen VW Touareg beide Xenon-Frontscheinwerfer. Hierdurch entstand ca. 2.500 Euro Schaden. Als der Nutzer des SUV mit seinem Fahrzeug losfahren wollte, wurde er vom Bordcomputer auf Probleme mit den Frontscheinwerfern hingewiesen und musste bei einer Überprüfung feststellen, dass diese am helllichten Tag mit einem Hebelwerkzeug aus dem Fahrzeug herausgehebelt und entwendet worden waren. Mögliche Zeugen der Tat oder Hinweisgeber auf den Verbleib der Scheinwerfer werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Ca. 150 Euro Sachschaden am linken Außenspiegel des Seat einer 41-Jährigen und ca. 2.000 Euro Sachschaden an der rechten Seite des Mercedes eines 52-Jährigen ist die Bilanz einer seitlichen Streifkollision am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Zeppelinstraße. Die 41-Jährige fuhr stadteinwärts und befuhr vor der Ampelanlage in Höhe des Landratsamts die rechte Fahrspur, der Mercedes-Fahrer die linke in Richtung Albrechtstraße. Die Beteiligten beschuldigten sich gegenseitig, dass der jeweils andere zu weit auf den benachbarten Fahrsteifen gekommen sei. Spuren die eine jeweilige Aussage bestätigen könnten, waren nicht vorhanden, weshalb beide Beteiligten zur Anzeige gelangen.

Unfall beim Ausparken -bitte Geschädigtenaufruf-

Friedrichshafen

Beim Ausparken von einem Stellplatz auf Parkdeck 2 B im Parkhaus Altstadt streifte ein 86-Jähriger mit seinem Smart an einem nebenan geparkten dunklen Kleinwagen, ähnlich eines Renault Clio oder Twingo, entlang und beschädigte diesen. Hierdurch entstand am Smart ca. 1.500 Euro Sachschaden. Der 86-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und begab sich schließlich zur Polizei, nachdem der Besitzer des geschädigten Pkw nicht erschien. Bei einer Überprüfung der Unfallstelle war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Das Kennzeichen hatte sich der Verursacher nicht notiert. Der Geschädigte wird gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.

Winterunfall

Friedrichshafen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand, bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr, am 18 Jahre alten VW Polo einer 20-Jährigen, auf der Kreisstraße 7728 bei Waltenweiler. Auf zunächst trockener Fahrbahn in Richtung Waltenweiler fahrend, war die Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve plötzlich mit Schnee verweht. Bei einem folgenden Bremsversuch kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde übersteuert, schleuderte über die Fahrbahn und überschlug sich schließlich links der Fahrbahn, bevor er auf dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg auf den Rädern zum Stehen kam. Hierbei entstand Flurschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Tettnang

Ca. 3.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagabend 17.00 Uhr an einem 3er-BMW, der im Hauszugangsbereich des Anwesens Kolpingstraße 5 neben der Abstellfläche für Mülltonnen geparkt war. Tiefe kantige Beschädigungen an einem vorderen Kotflügel lassen den Schluss zu, dass die Beschädigungen beim Wenden mit / durch einen Anhänger verursacht wurden. Hinweise werden an den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542 93710, erbeten.

Abbiegeunfall

Markdorf

Beim Rechtsabbiegen von der Daimlerstraße auf ein Firmenareal war die Zufahrt am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr wegen eines geparkten Lastzugs für einen 55 Jahre alten Lastzugfahrer eine etwas verschmälert. Beim Abbiegen streifte das Heck seines Anhängers so gegen einen geparkten Opel Vivaro, dass dieser auf vereistem Untergrund um 90 Grad gedreht und gegen einen nebenan geparkten Mercedes gedrückt wurde. Während am Heck des Lkw nur Lackantragungen vom Opel zu sehen waren, entstand am Opel ca. 8.000 und am Mercedes ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Markdorf

Beim Rechtsabbiegen von der Ravensburger Straße in die Zeppelinstraße wurde ein 19-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr davon überrascht, dass das Heck seines Renault Clio nach links ausbrach. Beim Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern und prallte so heftig gegen den VW Golf eines 72-Jährigen, der auf der Zeppelinstraße vor der rot zeigenden Ampel wartete, dass der VW quergestellt wurde. Am Renault entstand ca. 1.000 am VW ca. 3.500 Euro Sachschaden.

Unfall in Kreisverkehr

Markdorf

Ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr, als eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt Gauß- / Zeppelinstraße einfuhr und gegen den BMW eines vorfahrtberechtigt im Kreisverkehr fahrenden 39-Jährigen stieß.

Verkehrsunfall

Uhldingen Mühlhofen

Beim Auffahren von der Anschlussstelle Uhldingen auf die B 31 in Richtung Überlingen geriet ein 53-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr mit seinem Mercedes auf der schneeglatten Auffahrt ins Schleudern und kollidierte mit dem Heck des Sattelaufliegers eines 40-Jährigen, der mit seinem Sattelzug auf der B 31 (linker Fahrstreifen) in Richtung Überlingen fuhr. Am Pkw entstand hierdurch ca. 2.000 am Sattelanhänger ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Anruf durch falschen Polizeibeamten -bitte Warnmeldung-

Überlingen

Ein 75-jähriger Mann teilte am Mittwochvormittag beim Polizeirevier Überlingen persönlich mit, dass er gegen 09.00 Uhr einen Telefonanruf mit unterdrückter Rufnummer erhalten habe, bei dem ihm ein angeblicher Polizeibeamter erklärte, dass die Polizei zwei Männer festgenommen hätte und diese u.a. auch den Namen des 75-Jährigen genannt hätten. Auf Nachfrage, warum die Polizei mit unterdrückter Rufnummer anrufen würde, erklärte der Anrufer nochmals anzurufen. Beim kurz darauffolgenden erneuten Anruf erschien die Rufnummer des Polizeireviers Überlingen im Display des Angerufenen. Nach Fragen zu Onlinebanking und Vermögen gab der Anrufer, der keinen Namen genannt hatte, den Hörer an einen Kollegen weiter, da er Akten holen müsste. Der Kollege, der sich als Marin Bach, "Bach wie See" vorstellte, führte das Gespräch weiter, bis der Angerufene Zweifel an der Vorgehensweise der Polizei kundtat. Das Gespräch wurde schließlich von Anrufer mit Verweis auf die Notrufnummer 110 beendet. Vermutlich wurde über eine sogenannte Voice-over-IP-Nummer angerufen. Die Polizei fragt nicht nach Kontonummern oder Geheimzahlen und bittet angerufene Personen darum keine persönlichen Daten zu nennen. Bei Zweifeln sollte zudem ein Rückruf beim Anrufer vereinbart werden und die Rufnummer mit der der angeblichen Polizeidienststelle abgeglichen werden. Ob durch die falschen Polizeibeamten weitere gleichartige Anrufe getätigt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Winterunfall

Überlingen

Leichte Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu, die am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Kreisstraße 7786 von Nesselwangen in Richtung Überlingen fahrend, plötzlich in eine Schneeverwehung fuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand ca. 6.000 Euro Sachschaden.

Sachbeschädigung

Überlingen

Unbekannte schlugen am Dienstagabend die Scheibe eines Schaukastens des Kinos an der Greth ein und verursachten damit nicht unerheblichen Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, aufzunehmen.

Unfall beim Überholen

Überlingen

Zwei schwerverletzte Personen und ca. 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Mittwochmorgen gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein mit seinem Ford Transit in Richtung Friedrichshafen fahrender 65-Jähriger wollte kurz vor dem Espachviadukt einen vor ihm fahrenden Pkw und einen davor fahrenden Lkw überholen. Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision mit dem Renault Master eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-Jährigen. Rettungsdienstkräfte brachten beide verletzten Fahrer, nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle, ins HELIOS-Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 31 war bis 07.15 Uhr gesperrt.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell