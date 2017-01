POL-KN: Mann wird am Boden getreten

Königseggwald (ots) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen, der in der Nacht zum Sonntag, gegen 03.45 Uhr, aus noch unklarer Ursache einen 23-Jährigen in einer Bar in der Hauptstraße im Rahmen der Hexennacht angegriffen und bereits zuvor einem weiteren 19-jährigen Geschädigten einen Kopfstoß versetzt hat. Anschließend trat der Angreifer, der in Begleitung zweier Männer war, auf den am Boden sitzenden 23-Jährigen mit dem Fuß ein und verletzte diesen am Oberkörper und am Kopf. Als Sicherheitskräfte die Situation bemerkten, wurden die Personen getrennt und die Polizei verständigt. Der 23-Jährige, der bei dem Angriff auch von einem Unbekannten gewürgt wurde, kam danach mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Personen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

