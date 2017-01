POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Vorfahrtunfall

Friedrichshafen

Ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr, als eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai von einem Parkhaus auf die Eckener Straße ausfuhr und hierbei seitlich gegen den Audi eines 28-Jährigen stieß. Dieser passierte die Stelle gerade und war von der 20-Jährigen übersehen worden.

Raub

Markdorf

Einen noch überschaubaren Geldbetrag raubte ein mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskierter Täter am Montagabend gegen 19.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ravensburger Straße. Der Täter bedrohte eine an einer Kasse sitzende Kassiererin mit einer Pistole und entnahm selbst Geldscheine aus der Kasse. Bevor der Täter den Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung verließ, schoss er einmal in Richtung Decke. Im Rahmen der Spurensicherung konnte eine Geschosshülse aufgefunden werden, die auf Schreckschussmunition hindeutet. Personenbeschreibung des Täters: Ca. 170 - 175 cm groß, kräftige, eher dickliche Statur. Bekleidet mit einer petrolfarbenen Softshell-Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Der Täter sprach gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent, ein artikulierter Ausdruck könnte auch ein arabisches Wort gewesen sein. Hinweise auf die Person werden an die Kriminalpolizei in Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, erbeten.

Unfall beim Ausparken

Friedrichshafen

Ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr, als ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz eines Geschäftes an der Anton-Sommer-Straße rückwärts von einem Stellplatz ausparkte und mit dem Heck gegen das Heck eines geparkten Mercedes stieß.

Abbiegeunfall

Meckenbeuren

Beim Rechtsabbiegen von der Lindauer Straße in die Berger Halde in Liebenau, übersah eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Nissan am Montagabend gegen 17.15 Uhr einen von links auf dem parallel zur Lindauer Straße verlaufenden Radweg heranfahrenden 54 Jahre alten Fahrradfahrer und stieß gegen dessen Hinterrad. Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand kein am Fahrrad ca. 150 Euro Sachschaden.

Straßenverkehrsgefährdung -bitte Zeugenaufruf-

Kressbronn

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden wegen eines Verkehrsvorgangs, am Sonntagabend gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 31, gegen unbekannt eingeleitet. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Fiat von Kressbronn in Richtung Lindau, als ihr im Bereich der Landesgrenze zu Bayern eine Fahrzeugkolonne entgegen kam. Aus dieser Kolonne heraus kam ein dunkler Van, möglicherweise der Marke DACIA, immer mehr auf die Fahrbahnseite der 25-Jährigen, sodass diese nach rechts auf das Bankett ausweichen musste, um eine Kollision abzuwenden. Die Frau blieb schließlich im angrenzenden Straßengraben stecken, wo Helfer ihr halfen das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu schieben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Im Nachhinein wurde der Sachverhalt, der von zwei Zeugen bestätigt wird, bei der Polizei angezeigt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf den Van werden gebeten mit der Verkehrspolizei in Kißlegg, Tel. 07563 90990, Kontakt aufzunehmen.

Körperverletzung

Markdorf

Wegen einer Ruhestörung im gemeinsam bewohnten Anwesen in der Innenstadt entwickelte sich am Montagabend gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen zwei 53 Jahre alten Männern. Hierbei stieß der die Ruhestörung verursachende Mann seinen zur Ruhe drängenden Nachbarn, worauf dieser ausrutschte und sich eine Oberschenkelfraktur zuzog. Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Ruhestörer konnte am Abend nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Glätteunfälle

Uhldingen-Mühlhofen

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr kam ein älterer Fahrer eines Kleinwagens, vermutlich eines VW, an der Einmündung Bergstraße / Schulstraße von der glatten Fahrbahn ab und rutschte gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer sammelte Fahrzeugteile seines Pkw ein und verließ unerlaubt die Unfallstelle ohne sich um den verursachten Sachschaden am Zaun von etwa 100 Euro zu kümmern. Gegen 21.15 Uhr rutschte ein 23-Jähriger mit seinem BMW gegen den gleichen Zaun, wodurch an seinem Pkw ca. 3.000 und am Zaun ca. 1.000 Euro Sachschaden entstand.

Nahezu zeitgleich rutschte ein 34-Jähriger mit seinem VW Passat an derselben Stelle gegen einen geparkten VW Golf, wodurch an beiden Pkw jeweils ca. 500 Euro Sachschaden entstand.

Auffahrunfall

Überlingen

Ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 16.30 Uhr, als ein 58-Jähriger mit seinem Opel von der Wiestorstraße nach rechts auf den Hof eines Geschäftes abbog und eine 42-Jährige mit ihrem Fiat auffuhr. Ein leichtes Ausscheren nach links wertete die Fiat-Fahrerin als Abbiegevorgang nach links in Richtung Parkhaus. Mögliche Zeugen, die Angaben zum eingeschalteten Blinker am Opel machen können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, aufzunehmen.

Unfallflucht

Überlingen

Nur noch sagen, dass der unfallflüchtige Sattelzug ein slowenisches oder slowakisches Kennzeichen hatte, konnte der Mieter eines Skoda, der am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ansehen musste, wie der Fahrer eines Sattelzugs auf dem Parkplatz vor dem Espachviadukt etwas rückwärts fuhr, um aus einer Parklücke auszufahren und hierbei gegen seinen dahinter geparkten Skoda stieß. Ohne sich um den verursachten Sachschaden am Skoda in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Sattelzugfahrer in Richtung Friedrichshafen davon.

Vorfahrtunfall

Markdorf

Etwa 3.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr, als eine 31 Jahre alte Fahrerin eines BMW von der Riedstraße auf die Zeppelinstraße einfuhr und die Vorfahrt einer dort mit ihrem Hyundai fahrenden 49-Jährigen missachtete.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Markdorf

Jeweils ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand am Nissan einer 52-Jährigen und dem BMW eines 38-Jährigen am Montagmittag gegen 12.00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ravensburger Straße, als die Nissan-Fahrerin rückwärts rangierte und gegen den stehenden BMW stieß.

Unfall im Begegnungsverkehr

Frickingen-Altheim

Ca. 200 Euro Sachschaden entstand am Audi eines 24-Jährigen und ca. 1.000 Euro am Mercedes eines 78-Jährigen, bei einem Unfall am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße (Silberberg) zwischen Frickingen und Heiligenberg-Steigen. Der in Richtung Heiligenberg fahrende 78-Jährige soll seinen Geländewagen bereits zum Stehen gebracht haben, als der entgegenkommende Audi-Fahrer weit nach rechts auf eine schneebedeckte Böschung ausgewichen sein soll und hierbei mit seinem Fahrzeugheck gegen den Mercedes rutschte.

Computerbetrug

Heiligenberg

Um nahezu 4.000 Euro geschädigt fühlt sich ein jüngerer Mann, der in der vergangenen Woche einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters erhalten hat. Der englisch sprechende Anrufer suggerierte dem Geschädigten, dass dessen PC große Probleme machen würde und nur durch eine Fernwartung eine Lizenzsperrung vermieden werden könne. Nachdem auf ein Angebot, für 250 Euro einen lebenslangen Wartungsvertrag zu bekommen, eingegangen wurde, wurde an eine Frau weitergeleitet. Die Registrierung und Abbuchung des Betrags scheiterte dann angeblich zwei Mal, worauf auf 14 Einzelüberweisungen ausgewichen wurde, für die jeweils eine TAN eingegeben wurde. Nun musste der Angerufene feststellen, dass in 16 Einzelüberweisungen knapp 4.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und hält Informationen online unter www.polizei-beratung.de vor.

