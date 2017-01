POL-KN: Weitere Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Singen

Schwerpunktkontrollen Verkehrssicherheit

Eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinwirkung, vier Anzeigen wegen Handybenutzung beim Fahren und 40 Verwarnungen wegen des Nichtanlegens eines Sicherheitsgurtes ist die Bilanz von durchgeführten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Singen. Gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers Singen führte eine Gruppe von Einsatzbeamten des Polizeipräsidiums Einsatz am Montag zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr Schwerpunktkontrollen zur Verkehrssicherheit durch.

Singen

Fahren unter Drogeneinfluss

Anzeichen von Drogenbeeinflussung stellten Beamte bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem 35-Jährigen fest, welcher mit seinem Kia in der Steißlinger Straße fuhr. Ein durchgeführter Urin-Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Tetrahydrocannabinol (THC), weshalb die Beamten beim Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutentnahme entnehmen ließen. Anschließend wurde der Mann von einem Familienangehörigen abgeholt.

Singen

Unfallflucht

Etwa 800 Euro Schaden entstand am Parkhaus "Im Gambrinus", da ein unbekannter Toyota-Fahrer mit seiner auf dem Dach befestigten Ski-Box an der Einfahrt zum Parkhaus erst gegen eine Höhenkontrolle, dann gegen eine Preistafel und schließlich gegen eine Betondecke prallte. Nach dem Verkehrsunfall montierte der Unbekannte seine Box ab und verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern, das Parkhaus. Der Unfall wurde jedoch von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Ermittlungen der Polizei zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Singen

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Blechschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.50 Uhr in der Berliner Straße. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem VW die Berliner Straße entlang, übersah infolge Unachtsamkeit einen verkehrsbedingt wartenden 25-jährigen Autofahrer und fuhr auf dessen Skoda auf.

Singen

Versuchter Pkw-Aufbruch

Etwa 500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen Sonntag 13.00 Uhr und Montag 18.00 Uhr, als er einen Pkw in der Feldbergstraße aufbrechen wollte. Aus dem Pkw Seat Ibiza wurde nichts entwendet. Anhand der Spurenlage ist ersichtlich, dass versucht wurde, mit einem Hebelwerkzeug die Fahrertüre auf Höhe des Schlosses aufzuhebeln. Möglicherweise wurde der Täter gestört. Hinweis erbittet die Polizei Singen unter Tel: 07731888-0.

Singen

Körperverletzung

Zu einem Gerangel kam es am Dienstag gegen 03:15 Uhr in einem Lokal in der Hegaustraße, als drei Gäste beim Verlassen des Lokals mit einem weiteren Gast aneinander gerieten, der zuvor an der Theke saß. Ein 29-Jähriger, welcher schlichten wollte, erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und wurde dabei leicht verletzt. Als die Bedienung die Polizei alarmierte, flüchteten die drei Männer zunächst, konnten jedoch durch die Beamten in der Scheffelstraße gestellt werden.

Brand

Zu einem Brand an einer Fräsmaschine kam es am Montag gegen 17.00 Uhr in der Straße "Im Haselbusch". Der Brand an der vollautomatischen Anlage konnte durch den Betreiber mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Ein größerer Gebäudeschaden entstand dabei nicht. Anwohner hatten bereits die Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Singen und Überlingen mit 26 Einsatzkräfte an. Der Firmeninhaber wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Radolfzell

Geschwindigkeitskontrollen

Trotz zeitweise starkem Schneefall, nasser Fahrbahn und Minustemperaturen überschritten viele Kraftfahrzeugführer am vergangenen Sonntagnachmittag auf der L 220 bei Radolfzell die im Bereich zur Abzweigung zum Waldfriedhof geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Von insgesamt 561 gemessenen Fahrzeugen, deren Lenker zwischen 12.00 und 15.30 Uhr, die Kontrollstelle der Beamten der Verkehrspolizeidirektion passierten, mussten 83 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet werden. Während 68 Kraftfahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit im Bereich von 10 bis 20 km/h überschritten und deswegen mit einem Verwarnungsgeld belegt wurden, mussten 15 Autofahrer angezeigt werden, da sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Einer von ihnen wurde sogar mit 103 km/h gemessen, weshalb er nun mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg zu rechnen hat.

Straub

Tel: 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell