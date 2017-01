POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Rotlicht zu spät erkannt

Ein Zusammenstoß zwischen einem 78-jährigen Ford-Fahrer und einem 62-jährigen BMW-Fahrer ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, an der Kreuzung Gartenstraße / Möttelinstraße. Der Fahrer des Fords hatte auf der Gartenstraße in Richtung Weingarten fahrend an der Kreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage vermutlich zu spät gesehen, war in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo er mit dem von links heranfahrenden BMW des 62-Jährigen kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg - Staig

Pkw-Fahrerin prallt in Gegenverkehr

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Bundesstraße 32. Eine 57-jährige Fiat-Fahrerin war in Richtung Ravensburg fahrend kurz nach der Abzweigung nach Fildenmoos in einer Rechtskurve bei Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden VW einer 42-Jährigen zusammengeprallt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Wurzach

Autos zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Fahrer eines BMW und einem 24-jährigen Audi-Fahrer ereignete sich am Montagabend, gegen 21.00 Uhr, in der Schulstraße. Der 24-Jährige hatte in Richtung Marktstraße fahrend auf schneeglatter Fahrbahn sein Fahrzeug abgebremst, hierbei die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war in den Gegenverkehr gerutscht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Leutkirch im Allgäu

Mann in Gewahrsam genommen

In Gewahrsam genommen werden musste am Montag, gegen 23.30 Uhr, ein 53-jähriger Mann in einem Lokal in der Bachstraße. Der 53-Jährige hatte zuvor über Notruf einen Streit gemeldet, jedoch ergaben sich bei der Überprüfung vor Ort keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung. Die Beamten konnten aber den alkoholisierten und aggressiven Anrufer ausfindig machen, der beim Verlassen des Lokals die Polizisten beleidigte. Der Mann, der einen Alkohol-Test ablehnte, wurde zur Verhinderung weiterer Störungen zum Polizeirevier gebracht, wo er mehrfach seine Stirn gegen eine Zellenwand schlug. Nachdem die Haftfähigkeit des Mannes durch eine Ärztin attestiert wurde, musste er nach richterlicher Anordnung die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Leutkirch im Allgäu

Pkw-Fahrerin rutscht in Gegenverkehr

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Fiat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf der Storchenstraße. Die Frau war mit ihrem Pkw Richtung Bahnhof gefahren, hatte in einer Rechtskurve aufgrund der glatten Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw verloren und war gegen einen entgegenkommenden Mercedes eines 42-Jährigen gestoßen. Bei der Kollision wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Sie wurde danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Montag, 15.15 Uhr, im Glashüttenweg einen abgestellten Opel Astra touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Altshausen

Unfallflucht

Ein von Altshausen in Richtung Weingarten fahrender unbekannter Lkw-Fahrer hat am heutigen Dienstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, auf der Bundesstraße 32 einen entgegenkommenden Lkw eines 56-Jährigen touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch herumfliegende Lkw-Teile wurde zudem ein VW Polo eines 31-Jährigen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Lkw werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Bad Waldsee

Geldbeuteldiebstähle

Ein unbekannter Täter hat am Wochenende zwischen Samstag und Sonntag zwei Geldbeutel mit Bargeld aus Krankenzimmern von älteren Patienten in einer Klinik in der Robert-Koch-Straße entwendet. Eine gestohlene Handtasche, in welcher sich einer der Geldbeutel befunden hatte, konnte ohne Inhalt am Montag auf einer Herrentoilette im Erdgeschoss der Klinik aufgefunden werden. Der Täter erbeutete rund 400 Euro Bargeld. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in dem Krankenhaus aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee - Michelwinnaden

Fahrrad aus Garage entwendet

In eine Garage ist ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 23.00 Uhr und Sonntag, 05.30 Uhr, in der Haslachstraße eingedrungen und hat daraus ein Cross-Rad der Marke Ferrini entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt zirka 600 Euro. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Baienfurt

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Citroën-Fahrer und einem 56-jährigen VW-Fahrer ereignete sich am Montagmorgen, gegen 10.15 Uhr, auf der Bundesstraße 30. Der 52-Jährige hatte mit seinem Pkw von Ravensburg Richtung Bad Waldsee fahrend kurz vor der Anschlussstelle Weingarten beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen vermutlich den ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW des 56-Jährigen übersehen und seitlich touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Königseggwald

Pkw beschädigt

Den linken Außenspiegel eines geparkten, blauen BMW hat am Samstag, zwischen 23.45 Uhr und 24.00 Uhr, ein unbekannter Täter in der Hauptstraße abgerissen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Argenbühl - Ratzenried

Autos streifen sich

Ein Streifvorgang zwischen zwei 57-jährigen Fahrern zweier VW-Transporter ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Wetzelsrieder Straße. Der in Richtung Burg fahrende Fahrer hatte in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war ins Rutschen geraten und seitlich mit dem anderen VW-Fahrer zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Purath

